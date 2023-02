Presidenta del Inisa dijo que no hay protocolo por incendios en los centros del organismo

970 Universal

La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rossana de Olivera, dijo en entrevista con 970 Noticias (Radio Universal) que en el organismo no hay un protocolo en caso de incendio.

De Olivera indicó que al momento no recibió propuestas por parte de la oposición para comenzar a delinearlo. El Inisa debió realojar a todos los adolescentes recluidos en la Colonia Berro a raíz del incendio ocurrido el 13 de febrero.

“Escrito, no hay nada. Cuando asumimos vimos la realidad del Inisa y dijimos que se debe comenzar por lo básico. El protocolo no está hecho, está entre las herramientas, pero escrito no está. Es la idea hacerlo. Yo no recibí ninguna propuesta del directorio en ese sentido”, dijo De Olivera.

Resaltó que la caminería de la Colonia Berro fue una obra que se concluyó el año pasado y ayudó a que la evacuación “fuera un éxito”

“Nosotros teníamos los edificios donde llevarlos. Hemos hecho 15 obras en esta administración, los centros están acondicionados, no los 13. Hemos hecho 15 obras y entre ellas la caminería de Berro”. De Olivera indicó que la caminería se compone de 3 kilómetros que unen los 7 centros y sus entradas.

Cambios en los centros de seguridad

La jerarca también indicó que Inisa pasó de tener tres de máxima seguridad a uno solo: el de Piedras y Sarandí.

“Nosotros teníamos tres centros de máxima seguridad, y hoy día tenemos solo uno; eso es una buena noticia. En los otros dos logramos estabilizar las direcciones y estamos haciendo junto a Cira Stefanelli (experta italiana vinculada al Ministerio de Justicia de ese país) un modelo funcionamiento de centro que tampoco hay en el Inisa, lo consolidamos en esta administración y lo vamos a estar terminado en el corto plazo”, dijo de Olivera.

Indicó que todos los centros tienen perfiles diferentes, entre ellos el de los femeninos y el de menores que van desde 13 a 15 años.

“Tiene que haber una guía básica donde todo funcionario sepa qué tiene que hacer, no hay un modelo de centro sobre qué es lo que se hace cuando un adolescente ingresa. A veces se hace por instinto, eso lo vamos a cambiar. No faltan funcionarios, sino preparación en los cargos que están ocupando”, puntualizó.