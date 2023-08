Murro afirmó que plebiscito contra las AFAP es “riesgoso” y que texto “es inadecuado”

970 Universal

El exministro de Trabajo durante el gobierno del Frente Amplio, Ernesto Murro, dijo que considera “riesgoso” y que es “inadecuado” el planteo del Pit-Cnt de impulsar un plebiscito para intentar eliminar el sistema de AFAP en las próximas elecciones nacionales.

El expresidente del Banco de Previsión Social afirmó en entrevista con 970 Noticias de radio Universal que a su entender el texto no es el mejor, ni cuenta “con los apoyos políticos” necesarios, lo cual “aumentan los riesgos mucho más”.

El dirigente frenteamplista se ha declarado para este próximo periodo electoral en favor de la candidatura de Carolina Cosse. La actual intendenta de Montevideo evitó, por el momento, pronunciarse sobre la decisión del Pit-Cnt y espera una resolución orgánica del Frente Amplio para tomar posición.

El exministro alertó que “es un plebiscito que tiene muchos riesgos” debido a que solo fue votado por un tercio de la Mesa Representativa del Pit-Cnt, y a que diversos sectores del Frente Amplio se desmarcaron de la propuesta.

“El texto borrador creo que no es adecuado para una reforma de la Constitución. Una reforma debe contener cosas grandes, importantes; hay cosas que deben ir en leyes”, agregó después.

Murro dijo que ha sido crítico de las AFAPs pero “uno hace lo que se puede hacer en función de las circunstancias”.

“Mi posición es que un plebiscito, como se está discutiendo en este momento, como fue originado, es riesgoso. El texto borrador –que he tenido conocimiento, no se si será el definitivo o no– es un texto inadecuado y habrá que ver cómo se desarrollan las circunstancias porque una cosa que surge promovida por solo una tercera parte de los sindicatos de Uruguay es algo que en mi opinión no tiene antecedentes históricos. Ahí los riesgos aumentan mucho más cuando no hay apoyos políticos. No hay que apurarse”, sintetizó Murro en entrevista con 970 Noticias.

Montevideo Portal