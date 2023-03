Luis Parodi: “¿Por qué generamos cosas pedorras en las cárceles y no productos de calidad?

970 Universal

“Ellos deberían poder producir, trabajar y cobrar por lo que hacen. En Italia hacen cerveza artesanal en las cárceles y tienen una marca; y hoy la sociedad compra. Pero acá hay cierta cuestión en nuestra sociedad que nos sensibilizamos con la pobreza, y con las cárceles, pero ¿por qué generamos cosas pedorras y no tenemos cosas hechos por ellos, productos de calidad? Es la cabeza”, se preguntó y respondió Luis Parodi, exdirector de la cárcel de Punta de Rieles en entrevista con 970 Noticias de radio Universal.

Parodi, que trabajó hasta este año en la oficina del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, explicó que para que las personas privadas de libertad puedan integrarse a la sociedad democrática debe de existir un lugar social en el cual puedan hacerlo. “Si no se construye ese lugar donde el laburo es un elemento importante, es difícil”, sostuvo.

“La gente se organiza en su vida cotidiana. La base que sostiene que uno venga a laburar todos los días es la cotidianidad, el sentido y responsabilidad. La base es cómo organizo la cotidianidad. Eso lo tiene que hacer el estado por medio de operadores y policías”, explicó Parodi.

Además, se refirió a la cultura carcelaria dentro del sistema penitenciario. “En las cárceles hay una lucha cultural muy fuerte, entre ellos y nosotros, y ganaron; dejemos de cosas, es así de simple. Cuando yo me enfrento al otro, existe una lucha cultural muy fuerte entre lo que yo pienso y los deseos del otro. Esa es la pelea, esa es la educación de los chiquilines, y de los adolescentes. Se discute desde una concepción y el otro tiene otra diferente”, dijo el exdirector de la cárcel.

“Cuando me dicen que algunos ganaron, me refiero a la cultura del ocio, del no hacer, de la pesada, yo no hablo, no digo. En la cárcel te apuñalo y no digo quién es. La cultura de la impunidad y el delito es la que funciona”, planteó Parodi, agregó: “No es un tema de voluntad; está dentro de un ambiente”.