El FA propuso “cambiar el ADN educativo”; no lo hizo y echó a Filgueira y Mir, dijo Read

“Es valiente que el gobierno proponga una reforma que no se hizo cuando había crecimiento económico”, dijo el histórico dirigente sindical.

El histórico dirigente sindical de la bebida, Richard Read, criticó las políticas educativas de los gobiernos del Frente Amplio.

Read, que también es militante de la coalición de izquierda dijo que prometieron una reforma educativa en el último gobierno de Tabaré Vázquez que no se cumplió y “valoró la valentía” del gobierno de Lacalle Pou por llevar a cabo la “transformación educativa”.

“En la campaña del 2014, el FA propone cambiar el ADN educativo; el Frente gana y no solamente no cambia el ADN, sino que echó a quienes estan en frente, a (Fernando) Filgueira y a (Juan Pedro) Mir. Es muy valiente que el gobierno actual proponga una reforma que no se hizo cuando había crecimiento económico”, dijo Richard Read en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal).

El histórico sindicalista valoró la “valentía” de llevar a cabo la iniciativa, pero discrepó en los contenidos. El dirigente de la bebida manifestó que está en contra de que se le recorte el presupuesto a la educación y en la falta de consensos para llevar a cabo la transformación educativa.