Cosse pedirá reunión para asistir a la Junta Departamental antes de fin de año

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que solicitará una reunión para concurrir a la Junta Departamental de Montevideo con el fin de plantear “proyectos importantes”. Si bien reconoció que su agenda es muy compleja es probable solicite la visita antes de fin de año. “Nosotros siempre tenemos una actitud constructiva y de trabajo y vamos a mantener la misma actitud”, indicó.

Cosse expresó que el pedido de juicio político por parte de los ediles de la coalición multicolor era «completamente fuera de lugar» ya que no hizo nada inconstitucional y no cometió ningún delito. “No se puede jugar con las herramientas de la democracia, ni molesta ni herida, no correspondía”, expresó.

Tras las acusaciones que realizó la presidenta de la Departamental del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo, acusando a Cosse de promover la grieta, contestó que “poner al que no está de acuerdo del lado del enemigo es generar división y violencia”.

“Yo creo que es muy importante la convivencia democrática, disentir no está mal, estar en desacuerdo no está mal. No es culpable de nada el que no está de acuerdo”, manifestó.

Agregó: “Yo creo que hay una forma de gobernar que retira al Estado y que deja que el mercado resuelva las cosas, y hay otra forma de gobernar que es la que nosotros tratamos de llevar adelante, que es que el Estado cumpla un rol, estar del lado de los más frágiles”. En esta línea, opinó que “el Estado se está retirando en el gobierno nacional”.