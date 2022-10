¿Cuáles son las razones de los ediles para impulsar un juicio político a Cosse?

Política

El texto redactado por ediles dice que no respondió todos los pedidos de informes y era su obligación asistir al último llamado a sala.

La bancada de ediles de la coalición de gobierno presentó este viernes un documento con los motivos que, a entender de ellos, justifica el pedido de juicio político para la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

El principal reclamo que hacen los ediles es la ausencia de la intendenta a la sesión del pasado 7 de octubre. “Este era un llamado (a sala) por la solicitud de pedidos de informes y sus correspondientes reiteraciones sin contestar”, asegura el documento al que accedió Montevideo Portal.

Citando algunas normativas establecidas en la Constitución, argumentan que “la obligación” de Cosse era “concurrir personalmente”.

“Es claro el texto constitucional, si el motivo del llamado a sala es por no responder en tiempo los pedidos de informes, el intendente no se puede hacer representar”, agregan. Cuando Cosse decide no ir, los ediles aseguran que violó la Constitución y por eso “se materializa la causal para iniciar el juicio político”.

Este tipo de hechos, dicen los ediles opositores, no son aislados, sino que vienen siendo una constante dentro de la administración frenteamplista. “Esta fractura en el balance de los contrapesos de los poderes afecta la democracia”, añade el documento.

Luego de que votaran el juicio político, Cosse aseguró que la comuna había contestado la mayoría de los pedidos de informes.

Sin embargo, en el documento presentado aseguran que no es así y añaden una serie de ejemplos donde consideran que las respuestas fueron inconclusas e inexactas.

El texto será elevado al Senado la próxima semana.

