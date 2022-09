Chile atraviesa “inestabilidad política y económica” a días de votar la nueva Constitución

970 Universal

Los constituyentes no priorizaron el diálogo y eso logró una “polarización muy grande”, advirtió el periodista chileno Ignacio Gutiérrez.

El próximo domingo más de 15 millones de chilenos votarán para decidir el futuro de la nueva Constitución, y el sufragio será de carácter obligatorio. El proyecto que contiene 388 artículos fue entregado al presidente, Gabriel Boric, el pasado 4 de julio. Hasta el momento el país se rige por la Constitución política de 1980 elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En entrevista con Punto de Encuentro en 970 Universal, el periodista chileno Ignacio Gutiérrez dijo que la nueva propuesta es #más moderna y considera un Estado más social”.

Además, Gutiérrez consideró que hay muchos puntos de desencuentro como por ejemplo el Estado plurinacional, ya que hay “muchas mentiras”.

Agregó incluso que hoy en día hay una situación de “inestabilidad política y económica” en Chile. “Evidentemente se traspasa a una desaprobación de la presidencia del Gobierno. También podría arrastrarse a que la gente diga que esta situación económica no la quiere y que la Constitución nueva no garantiza estabilidad económica y se traspasen votos a ese lugar”, indicó.

“Esta semana fue de división como no se veía en Chile desde el plebiscito que ganó el presidente Ricardo Lagos. Ha sido una semana muy tensa pero no a los extremos de división de país como fue el 88”, sostuvo el periodista y agregó que los constituyentes no priorizaron el diálogo y eso llevó a una “polarización muy grande”.