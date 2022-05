Caso Chomnalez: procesado niega ser el autor del crimen y acepta que hurtó

970 Universal

Dados los antecedentes del hombre no se descarta que el crimen fuera cometido por abuso sexual, dijo el abogado de la familia.

Fue enviado a prisión el principal sospechoso del crimen de la argentina Lola Chomnalez, cometido el 28 de diciembre de 2014, en el balneario de Barra de Valizas en Rocha. El hombre de 39 años fue detenido en Chuy y procesado por homicidio muy especialmente agravado. En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el abogado defensor, Juan Raúl Williman, dijo que «la prueba científica fue determinante» para esclarecer el caso. «Habíamos solicitado y así se hizo, el chequeo permanente del ADN del caso con las personas que ingresaban al INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), ya sea formalizados, procesados o eventualmente condenados», indicó. Añadió que uno de los chequeos realizados a un familiar, que estaba preso, arrojó información para dar con la identidad del sospechoso.

«Claramente es un antes y un después, siempre supimos que había más de un responsable, de hecho Moreira (alias “el Cachila”) está acusado por encubrimiento y esta persona hoy está procesado como autor del homicidio muy especialmente agravado, el más grave que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Queda claro que lo que nosotros habíamos planteado, más de una vez, está hipótesis de más de un participante era clarísima», explicó. De todas maneras agregó que hay que completar la investigación para determinar más elementos.

Williman explicó que no se obtuvo antes el ADN de esta persona ya que el banco de datos termina siendo de privados de libertad y no de formalizados. «No se hizo con todo el pueblo de Valizas, no vamos a tomar a todo el pueblo y hacemos ADN, originalmente se pensó una teoría criminalística que siempre hablamos con el Dr. Jorge Barrera, la teoría sería que esta persona iba a volver a delinquir», dijo Williman.

Luego que se logró identificar al hombre, la policía fue con una orden para obtener elementos personales (cepillo de dientes) tras la negativa de brindar su ADN. El abogado de la familia informó que el detenido negó el crimen, solo aceptó que «hurtó, que metió la mano en la mochila, que es su sangre».

Para concluir dijo que no se descarta que el crimen sea por abuso sexual: «En principio lo que tenemos es esto, tenemos que seguir trabajando. Vamos a analizar en detalle, en principio la información que tenemos es la que él nos aportó, el móvil podría ser tomar las pertenencias que tenía (Lola Chomnalez) en la mochila, si había otro móvil él todavía no lo dijo, no se descarta para nada, incluso por los antecedentes».