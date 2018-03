Ninguna pericia demostró que la foto de De León fuera falsa, asegura abogado de la contraparte

Política

Andrés Ojeda, abogado del ex diputado Leonardo Vinci, dijo a Montevideo Portal que el senador presentó un video de Telemundo 12, no una pericia. "Quieren dar sepultura al caso sin pagar el costo", afirmó.

La defensa del senador frenteamplista Leonardo De León presentó un escrito ante la Justicia para que se levante la denuncia presentada a mediados del año pasado, que fue motivada por la divulgación de una foto en donde se veía al legislador en un avión junto a una botella de whisky. La fotografía fue difundida ampliamente en redes sociales junto a comentarios ofensivos, en algunos casos por parte de periodistas y políticos.

En diálogo con Montevideo Portal, el abogado de De León, Ignacio Durán, explicó ayer que el objetivo de la denuncia fue siempre demostrar que la foto había sido trucada. Según explicó, se presentó un video como prueba en el que se expone que -efectivamente- la foto había sido retocada, según la defensa, con el objetivo de "difamarlo y exponerlo al desprecio" público.

Varias personas que difundieron la foto fueron llamadas a declarar por este caso. Entre ellas, el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, y el ex diputado colorado Leonardo Vinci. No se pudo establecer quién fue el autor de la presunta foto trucada, ya que todos los que declararon aseguraron a la Justicia que solamente la replicaron en sus redes.

Sin embargo, el abogado de Vinci, Andrés Ojeda, manifestó a Montevideo Portal que en ningún momento se presentó una pericia que demostrara que la foto era trucada.

El abogado recordó que De León presentó la denuncia con el objetivo de demostrar que la imagen era falsa pero también por difamación, a raíz de los comentarios que acompañaban la difusión de la foto.

Ojeda recordó que una vez que el caso pasó al Juzgado, se encargó a la Policía Científica que determinara si la foto era retocada. Según el documento que el mismo abogado mostró a Montevideo Portal, el Departamento de Fotografía Forense respondió que al tratarse de una captura de pantalla en las redes sociales "no es el archivo adecuado" para determinar si es falsa o no. Por lo tanto, no hubo nada concluyente al respecto.

El abogado dijo que el video al que hace referencia la defensa del senador frentista es un informe de Telemundo 12 en el que se concluye por parte de expertos no nombrados que la foto fue trucada. "Eso está lejos de ser una pericia", comentó Ojeda, que a título personal cree que hay más posibilidades de que la imagen sea cierta a que sea falsa.

"No tiene pericia y tampoco tiene certeza de que sea modificada, pero él mismo interpreta esto en forma conveniente y pide la clausura del caso", agregó. Para Ojeda, el senador se fue quedando "sin ropa en el camino", por decirlo de alguna manera, y quiere ahora darle sepultura al caso pero "sin pagar el costo". El abogado de Vinci señaló que si los abogados del senador querían presentar la denuncia debían llevarla hasta el final o admitir que no tenía fundamento seguir adelante.

Para el abogado Durán, mientras tanto, "la intención del denunciante fue que el pueblo sea consciente de que se trató de una imagen falsa, de un ingenioso ardid, creada para exponerlo al desprecio público, que hoy se desvanece con la prueba que se incorpora".