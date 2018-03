Pericias confirmaron que foto de De León fue trucada y el senador levantará la denuncia

Política

La defensa del senador frenteamplista Leonardo De León presentó un escrito ante la Justicia para que se levante la denuncia presentada a mediados del año pasado, que fue motivada por la divulgación de una foto en donde se veía al legislador en un avión junto a una botella de whisky.

En diálogo con Montevideo Portal, el abogado de De León, Ignacio Durán, explicó que el objetivo de la denuncia fue siempre demostrar que la foto había sido trucada. Según explicó, se presentó un video como prueba en el que se expone que -efectivamente- la foto había sido retocada, según la defensa, con el objetivo de "difamarlo y exponerlo al desprecio" público.

La foto elegida, sugiere la defensa, no fue "antojadiza" ya que se "pretendió inducir al error" a los ciudadanos "dando cuenta de que está haciendo uso de una avioneta estatal 'chupando' de arriba con la 'guita' del pueblo".

La única intención de De León al presentar la denuncia, explicó Durán, fue que se determine la falsedad de la fotografía y que se trate de establecer quién fue que la creó. Esto segundo, dijo, fue "muy difícil" y no se logró.

En cambio, Durán sostuvo que el senador nunca pretendió "cercenar" el derecho a la expresión de esos ciudadanos, "a pesar de que le peguen a él".

"La intención del denunciante fue que el pueblo sea consciente de que se trató de una imagen falsa, de un ingenioso ardid, creada para exponerlo al desprecio público, que hoy se desvanece con la prueba que se incorpora", se sostiene en el texto presentado.

Las diferentes personas que declararon por esta denuncia (Nicolás Álvarez Moya, Jorge Bónica, director del semanario "El Bocón", el ex diputado colorado Leonardo Vinci y Guillermo Sicardi) solo sostuvieron que replicaron la foto.

Las pericias tecnológicas realizadas en la foto no lograron determinar quién fue el que la creó, y Durán sostuvo que es "muy difícil" averiguar algo así.

Consultado sobre cómo tomó De León los procesamientos de los ex directores de Ancap, Durán dijo que "no le agradó" la noticia porque se trata de amigos y ex compañeros, pero que está "tranquilo" a la espera de lo que decida la Jutep sobre su uso de las tarjetas corporativas. "Se han entregado pruebas. Está tranquilo esperando", señaló.

Montevideo Portal