La Dinama y Cavani: "Cada vez que surge una foto de este tipo se desata una suerte de enfrentamiento"

Alejandro Nario, titular de la Dinama, explicó por qué aludió a la "sensibilidad" en el caso del video de Cavani, pese a que el jugador no había cometido irregularidades.

La culpa no es del chancho

La Dirección Nacional de Medio Ambiente fue criticada en las últimas horas por su reacción al video en que se ve al futbolista Edinson Cavani con un jabalí muerto.

Varias imágenes circularon en estos días, en las que se veía al jugador al lado de un helicóptero y con varios compañeros, que manipulaban un jabalí cazado y le hacían mover las mandíbulas a modo de broma.

La Dinama se contactó con el entorno de Cavani para corroborar que no se hubieran cometido irregularidades, ya que se había denunciado que el futbolista estaba cazando desde el helicóptero. Si bien es legal cazar jabalíes -especie foránea que es plaga nacional- no se permite hacerlo desde vehículos en movimiento.

El titular de la Dinama, Alejandro Nario, dijo a Montevideo Portal que por las pruebas recabadas no consta que Cavani haya cometido irregularidades (ni siquiera fue él quien cazó al animal, según declaró su entorno) pero criticó la exhibición del jabalí como un trofeo en la filmación.

"Más allá de que esté permitido por ley, a muchas personas no nos gusta la apología de la caza, aunque sea necesario en estos casos. No está buena la exhibición. El Uruguay ha cambiado y hay otras culturas, otras sensibilidades", dijo Nario, que agregó que actualmente se está debatiendo la posible regulación de la caza del jabalí, que en muchas casos deriva en la muerte de animales nativos.

Las declaraciones de Nario fueron criticadas por algunos, como los periodistas Gerardo Sotelo o Ignacio Ávarez, que consideraron que debió limitarse a decir si la actividad era legal o no, e incluso lo acusaron de "abuso de poder".

Desde la Dinama dijeron a Montevideo Portal que el objetivo del contacto con Cavani no fue criticarlo por haberse filmado sino constatar que no se hubiera cometido ninguna irregularidad. El episodio tuvo lugar en una reserva del propio futbolista en Salto, que la Dinama acaba de aprobar.

Alejandro Nario amplió sus declaraciones y aclaró por qué considera que la difusión de este tipo de imágenes no hace bien al debate actual: "Cada vez que surge públicamente alguna foto de este tipo vemos que se desata una especie de enfrentamiento entre los que defienden la práctica de caza (en particular cuando es de jabalí, una especie declaradas como plaga) y quienes no están a favor de la caza de ningún tipo".

"Por ello, y porque entendemos que hace falta mayor regulación al respecto, desde el año pasado trabajamos en instancias de intercambio con cazadores y animalistas para avanzar en este sentido y encontrar la forma de controlar la presencia del jabalí en nuestro territorio sin afectar otras especies nativas", explicó Nario.

"Lo que queda claro es que hemos cambiado como sociedad y conviven dos miradas diferentes... hoy mucha gente siente herida su sensibilidad al ver imágenes como las que trascendieron, donde hay una especie de juego con el animal muerto", dijo el titular de la Dinama, al explayarse sobre lo que le pareció más criticable de todo este episodio.