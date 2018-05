Gobierno británico revela excusas de empresas para excluir a mujeres de sus consejos

Mujer

"Las mujeres no encajan" o "no quieren (aceptar) la presión" son algunas de las excusas que esgrimen las compañías del Reino Unido para justificar la ausencia de mujeres en sus consejos de administración, reveló hoy el Gobierno británico.

El Ejecutivo difundió parte del contenido del informe Hampton-Alexander, elaborado por el empresario Philip Hampton con el auspicio gubernamental, sobre la presencia de mujeres en las juntas directivas de las 350 mayores empresas del país.

Otras excusas ofrecidas por las corporaciones son, por ejemplo, que "no hay demasiadas mujeres con las suficientes credenciales ni experiencia para estar en el consejo, pues los asuntos que se tratan son extremadamente complejos".

Además, en opinión de los directivos varones, "la mayoría de las mujeres no quieren la presión de sentarse en un consejo" y "todas las mujeres válidas están ya adjudicadas".

"Si a los accionistas no les preocupa la composición del consejo, ¿por qué debería preocuparnos a nosotros?", se preguntan algunos de los empresarios participantes en este informe, en el que también afirman: "No puedo designar a una mujer solo porque yo quiero".

Algunos hombres argumentan que sus colegas del consejo "no querrían nombrar a una mujer" o aseguran que "no hay vacantes", y otros dicen que ya tienen a una fémina, por lo que "ahora les toca a otros", recoge el informe.

El secretario de Estado de Empresa, Andrew Griffiths, declaró que "es chocante que algunas compañías piensen que estas patéticas y condescendientes excusas son razones aceptables para excluir a las mujeres de los altos cargos".

Griffiths subrayó que "las empresas de más éxito son la que fomentan la diversidad".

Amanda Mackenzie, consejera delegada de la organización Business in the Community, que promueve la responsabilidad empresarial, dijo que, "leyendo esta lista de excusas, parece que estamos en 1918 y no en 2018".

"Quizás quienes dan crédito a estas excusas son lo que no deberían estar sentados en los consejos de administración y tendrían que apartarse", afirmó.

El informe, que se presentará en su totalidad el 27 de junio, señala que "en torno a un tercio de las 350 mayores empresas aún tienen pocas mujeres en sus consejos o en posiciones de liderazgo", y conmina a las compañías a que al menos una tercera parte de sus cargos directivos sean ocupado por mujeres en 2020.

