“El beneficio de ser pobre”: una estudiante argentina invita a reflexionar y se viraliza

Mujer

Mayra Arena reside en Bahía Blanca y es estudiante de Ciencias Sociales. Según cuenta en su testimonio, es hija de una mujer marginal, cuya condición le impidió cualquier tipo de progreso en la vida.

En su relato, Mayra traza una dura semblanza de la vida de su progenitora y de la que se labraron luego ella y su hermana Gissella Marisol: a diferencia de su madre, las dos muchachas lograron salir de la marginalidad y ser sencillamente pobres.

"Cuando sos marginal, como mi vieja, aceptás que tu único futuro es la pobreza. No te interesa tener nada porque estás segurísimo de que nunca vas a poder tener nada. A los ricos los mirás con bronca, son unos miserables que no te dan nada, ni trabajo. A mi vieja nunca le dieron ni trabajo. En cambio, cuando sos pobre, lo que te salva de caer en la marginalidad, es la esperanza de salir de esa pobreza", contó la joven Facebook.

"Cuando los leo odiando a ciertos pibes porque sus padres o ustedes mismos fueron pobres y salieron adelante, no puedo ponerme a explicarles esto de que ser pobre es infinitamente menos malo que ser marginal. Es muy largo, es muy complejo, y además no sé si me van a querer escuchar", lamenta la joven, en un post que ya fue compartido más de 34.000 veces.

Montevideo Portal