Zurdo Bessio: “4 en Línea envuelve una amistad, a partir de ahí desplegamos las canciones”

Por Santiago Magni

Santimagni93

El próximo sábado 18 de diciembre, en el Antel Arena, el proyecto 4 en Línea celebra 10 años. Eduardo Larbanois, Mario Carrero, Freddy “el Zurdo” Bessio y Emiliano Muñoz ultiman detalles para una fiesta donde pretenden “abrazarse con la gente” y “disfrutar arriba del escenaro”.

En diálogo con Montevideo Portal, el Zurdo Bessio habló sobre los preparativos del show, la amistad que han forjado en esta década y la importancia de que haya espectáculos artísticos en tiempos de pandemia, entre otros temas.

Montevideo Portal: ¿Qué significa que dos bandas, con sus propios estilos, se junten y cumplan 10 años en un mismo proyecto?

Zurdo Bessio: Estos 10 años envuelven un montón de cosas. Lo más cercano es que tienen que ver con que estamos saliendo de la pandemia y estos casi dos años han provocado un montón de complejidades en el sentido de que la cultura recién ahora está empezando a hacer cosas. Este es un lindo momento en el que con los 10 años queremos poder juntarnos, con esas ganas que tenemos de encontrarnos también entre nosotros mismos. Hemos estado sin tocar y sin vernos por mucho tiempo, recién ahora estamos empezando a vernos y armar esta cuestión de los 10 años. Se envuelven muchas cosas, que tienen que ver con todo lo recorrido en estos 10 años, con este 4 en Línea que cuando se forma es con la idea de poder disfrutarnos, de poder hacer y compartir las canciones. Entramos en ese terreno de poder conocernos entre las personas, con Eduardo, Mario y Emi, relacionándonos como personas. Creo eso es de lo más lindo que me está pasando, la parte humana es fundamental para todo lo vivido en estos 10 años, y encima poder disfrutar de las canciones. Destaco mucho a Mario y Eduardo porque son personas que uno admira desde hace muchísimo tiempo y hoy tenemos una amistad establecida, una relación humana preciosa. Estos 10 años fundamentalmente envuelven esa amistad y a partir de ahí desplegamos las canciones.?

MP: ¿Cómo es el trabajo para definir qué canciones cantar en un espectáculo como este?

ZB: Vamos a hacer un montón de canciones que venimos haciendo; muchas son canciones que la gente nos pide o puede llegar a pedir. Por una cuestión de festejo tienen que estar, pero se está trabajando. Venimos en el paso del tiempo siempre agregando alguna cosita, que tiene que ver con canciones, cosas que nos gustan hacer, y en este caso no va a ser la excepción. Trabajamos en cosas que nos gustan para poder disfrutar de estos 10 años, pero para poder plantar en el escenario todo esto que hemos vivido.

Para todo lo que podríamos mostrar de lo vivido, artística y humanamente, creo que el tiempo va a ser corto, porque por una cuestión lógica el espectáculo va a tener una hora de comienzo y una de terminación, pero vamos a intentar reflejar todo esto divino que nos pasa. La gente tiene mucho que ver en eso.? Estamos saliendo poco a poco todos de una situación casi de dos años que ha sido muy dura, sobre todo para gente que ha perdido su trabajo o le ha sido duro porque se han quedado sin cosas fundamentales para su vida. Gracias a Dios contamos con un país muy solidario y entre todos podemos ayudar a esa gente a salir adelante y empezar a levantar cabeza.

MP: ¿Cómo influye la pandemia en ese marco emotivo que tendrá el show?

ZB: Esta pandemia ha dejado muchas secuelas en muchos rubros, pero por medio de la música es un lindo momento para empezar a unirnos, vernos, encontrarnos, abrazarnos y con las canciones darnos para adelante. No solo para festejar los 10 años de 4 en Línea, sino para que la gente pueda empezar a sentir esa cuestión de poder, entre nosotros, ponernos el hombro y disfrutarnos.? Seguramente se nos va a hacer difícil porque, si bien estamos en ese proceso, estamos con alguna canción que queremos incluir debido a sentimientos que se nos despiertan por encima de algunas canciones nuevas. Hay canciones, por el sentimiento de haber vivido lo que se nombra en la canción que queremos que esté, que pasen a ser parte del repertorio. Va a ser muy difícil el momento de elegir qué canción por ahí puede quedar abajo del escenario para darle lugar a esas otras. Seguramente vamos a llegar a encontrar ese punto, pero es cierto que de repente el tiempo puede jugar en contra para eso. Vamos a intentar que todas las canciones nos permitan extrañar menos las que no estén. Para todo lo que uno tiene ganas de festejar seguramente el tiempo puede ser corto, pero vamos a tratar de utilizar todo el tiempo y aprovecharlo. Va a ser un lindo momento, hace tiempo no subimos juntos al escenario y estamos en ese proceso final de concretar lo que vamos a hacer y cómo. Estamos tranquilos, con todas las ganas y las pilas, le vamos a poner cabeza para poder disfrutar con toda la gente que sabemos va a ir. ?

MP: ¿Cuál es el rol del público en un show que tiene mucho de emotivo, teniendo en cuenta también el contexto?

ZB: Nosotros tenemos ganas de pisar el escenario, y me pongo del lado de cuando tenés ganas de ver algo, como el público, creo van a ir con esa ilusión de poder disfrutar de algo que les guste. Eso siempre estuvo, somos un país chico pero grande de corazón y de sentimientos. Cuando nos encontremos todos vamos a tratar de disfrutar al mango, como siempre se ha dado. Si bien no es un espectáculo carnavalero o de festival folclórico, es un show en el que nos juntamos dos bandas, amigos, cantores, personas que hacemos música a hacer lo que nos gusta. Eso es lo que transmitimos hacia abajo y lo que la gente comparte con nosotros, y ahí es cuando la gente nos hace parte. Eso se va a dar naturalmente, porque es el enfoque que siempre surge y nosotros ya subimos con esa idea. Va a ser muy lindo el disfrute con toda la gente que va a ir.?

MP: ¿Considerás que falta difusión para que estos formatos lleguen a otros lugares?

ZB: Creo que no, incluso me animo a pensar que en algunos casos puntuales lo que se puede definir como murga canción, que es el formato que tenemos con Emiliano, ha llegado a lugares o festivales donde Mario y Eduardo tienen costumbre a ser parte de eso, pero hemos llegado con el formato 4 en Línea. Eso no quiere decir que nunca hubiéramos llegado, pero es cierto que este formato nos ha permitido una apertura de puertas. Antes de la pandemia venía creciendo la posibilidad de hacer este tipo de encuentros, de mezclas para llegar a lugares que no acostumbrábamos, pero estos dos años de pandemia aterrizaron un poco la cuestión. Creo que se va por ese camino de seguir llegando a varios lugares.

MP: ¿Cuál es el mensaje para quienes asistirán al show?

ZB: Primero que tengan las ganas de disfrutarlo y vayan, porque tenemos ganas de verlos, encontrarlos y poder disfrutar. No hay cosa más linda que cuando uno sube al escenario poder disfrutar con el que va a acompañar a compartir las canciones. Queremos ir a rodearnos con toda esa gente divina, que tenemos la dicha de decir que siempre está. El arte, la música, el teatro, en todos sus colores y tamaños, siempre es bueno para salir, sobre todo en estos años que han sido duros para un montón de gente. Lo que más deseamos es poder abrazarnos con la gente.

