Ya está a la venta el nuevo libro de Roberto Appratto, "El origen de todo"

"¿Qué sabemos en realidad de nuestra propia madre? ¿Cómo la construimos o la reconstruimos en base a un manojo de recuerdos desordenados?" En su nueva obra El origen de todo, el escritor Roberto Appratto busca a su madre en las películas que ella miraba, en los libros que leía, "tal vez en los momentos en los que se quedaba en el balcón con la mirada perdida o en su gusto por los días nublados", señala el sello editorial Criatura.

"Con la misma honestidad sin concesiones que descubrió en Íntima para hablar de su padre, el autor procura un retrato de su madre, aunque desplazado, levemente fuera de foco, y encuentra, a cada trazo, la literatura", agrega.

"De manera que, de un modo que no me sucede con mi padre, su vida se me presenta como una serie de puntos aislados que apenas logran explicar cómo era o, mejor dicho, cómo había llegado a ser lo que era. Y si me dan ganas de escribir sobre ella es precisamente por eso, porque hizo lo posible por ocultar su historia, tal vez de tanto que la conocía", dice Apprato.

Appratto, que también publicó en Criatura Mientras espero y La carta perdida, es coordinador de talleres de escritura y de lectura, además de crítico de literatura y cine. Fue profesor de Literatura, de Narración Creativa, de Guion y de Teoría Literaria.

Publicó varios poemarios (entre otros, Mirada circunstancial a un cielo sin nubes, Arenas movedizas, Después, Levemente ondulado, Lugar perfecto y Sin palabras). Su poesía ha sido traducida al inglés y al portugués. Fue el traductor de Enrique VI, de Shakespeare. En 2014 publicó la investigación La ficcionalidad en el discurso literario y en el fílmico. En narrativa se destacan sus obras Íntima, 18 y Yaguarón, Se hizo de noche y Como si fuera poco (Premio Bartolomé Hidalgo 2015).