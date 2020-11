Web de turismo de Córdoba traduce literalmente los nombres de las localidades

Curiosidades

En tiempo de pandemia el sector turístico ha sido uno de los más afectados, por lo que cualquier acción que favorezca su reactivación será más que bien aprovechada.

Tal fue el caso de la Agencia Córdoba Turismo, en la localidad del país vecino, que actualizó su sitio oficial. La página esta en español, portugués e inglés... O eso creen.

"Get out if you can" (Salsipuedes), "Skirt", (La Falda), "Garotas Serras" (Sierras Chicas), y "High Grace" (Alta Gracia) son algunas de las traducciones más graciosas que da la página sobre las localidades emblemáticas de la provincia.

"La gran cantidad de contenidos, la frecuencia de actualización de los mismos, y el público objetivo del destino, fueron razones por las que se decidió utilizar Google Translate como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido, sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos", expresó la Agencia al diario La Voz, ante el fenómeno viral de las capturas de pantalla de la web.

Estoy esperando ansioso mis vacaciones en Córdoba. pic.twitter.com/Pi8S9P3XHt — Demian (@endemianado) November 23, 2020

- Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares.

- No se diga más pic.twitter.com/XkYEUNPVry — Martín Gaitán (@tin_nqn_) November 23, 2020