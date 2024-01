Vierci y el éxito de La sociedad de la nieve en librerías: “Juro que estamos desbordados”

Cultura

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

Es la película del momento, no solo acá en el sur. Desde su estreno, rápidamente se convirtió en la cinta más vista de la plataforma, en más de 40 países. Y, por si algo faltaba, esta semana logró dos nominaciones a los Premios Óscar: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Como todo filme exitoso basado en un libro, La sociedad de la nieve causó lo esperado: quienes no conocían la historia y quienes sí, pero no lo habían leído, corrieron a las librerías en la búsqueda del libro en el que se basa la película dirigida por el español J. A. Bayona, escrito por el uruguayo Pablo Vierci y publicado en 2008.

“Acompaña el fenómeno de la película. Yo siempre con Bayona hablaba de que iba a ser una ola, pero se produjo un tsunami, que no podés calcularlo”, cuenta a Montevideo Portal el escritor sobre el nuevo auge de su libro, y agrega: “Se agotan ediciones de forma exponencial; llegan a la librería y ya se están agotando”.

Muy activo este último tiempo en su cuenta de X (Twitter) como parte de la promoción de la película, Vierci compartió este viernes en la red social que La sociedad de la nieve es “el libro más vendido en Amazon”, el sitio de venta online que nació como una página de venta de libros y que hoy lidera el mercado.

— Pablo Vierci (@pfvierci) January 26, 2024

Vierci no puede dar números, no los tiene y no sabe con exactitud cuántos ejemplares se están vendiendo, el único parámetro que maneja con seguridad para medir el rotundo y renovado éxito de su libro es la perpetua catarata de solicitudes de librerías para sacar más tiradas.

“Me llaman permanentemente, me mandan mensajes de que está agotado en tal lugar, en tal país. Estoy a cuatro manos hablando con las editoriales; pero lo que pasa es que ellas también están desbordadas, porque era un fenómeno que no sabíamos que iba a pasar. Está pasando algo que no estaba previsto”, expresa Vierci.

“Juro que estamos desbordados”, comparte el escritor.

Desde 2022, para Uruguay y en América Latina, lo edita Planeta, que ese año sacó la edición por el 50° aniversario del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. “Después hubo una edición que sacamos con el diario El País, en Uruguay, que se agotó también. Está pasando eso, me llaman de México, de toda América Latina, de España, de Estados Unidos. Es una locura”, agrega.

Luego de esa edición por los 50 años, que cuenta en su introducción con el mail que le envió Bayona a Vierci en 2011 y que inició el viaje que culminará la noche de los Óscars, Planeta sacó otra, con imágenes de la filmación y el logo de Netflix en la tapa, cuya foto no es una original del fuselaje, sino una de las reproducciones de la película, con los actores fotografiados desde el helicóptero.

En España, la editorial que edita su libro ahora es Alrevés, que lo publica tanto en su español original como en catalán. “Es una editorial pequeña, ya había editado el libro que hicimos con [Roberto] Canessa, Tenía que sobrevivir, en 2016, y son gente muy seria. Están sacando una edición atrás de otra. En España se terminan los ejemplares en un día o dos”, apuntó el periodista.

“Hoy tuitié una foto de un hipermercado en Madrid donde está toda la marquesina con el libro, pero sé que hay otros lugares en Madrid donde estaba agotado”, afirma, y añade sobre todos los mercados en los que se vende el libro: “Los entregan en las librerías y ya estaban pedidos”.

Además de español y catalán, el libro se publica en inglés, italiano y portugués. En Estados Unidos, donde también se vende con éxito la versión hispana, la edición en inglés está a cargo de Little, Brown and Company, que vende también en el Reino Unido.

Companha das letras es la editorial encargada de su publicación en Brasil. De 2008 a 2022, la antecesora de Planeta fue Sudamericana, subsidiaria de Penguin Random House, que también tuvo un gran éxito, según cuenta: “Ahora veo la cantidad de gente que tiene la edición de 2008, en Argentina, en el resto de América, en España también”.

En medio de ese furor del que no puede hacer un seguimiento fidedigno en lo numérico, Vierci tiene un solo pedido a las editoriales que lo publican. “Yo lo único que pido es que pongan, cuando puedan, en qué edición van. A mí, como lector, me encanta leer un libro y leer la cantidad de ejemplares y el número de edición por el que van”, comparte, aunque matiza que “tienen absoluta libertad las editoriales”. En las librerías uruguayas, el único libro disponible es la segunda edición de la versión aniversario con el logo de Netflix, recién salida de la imprenta, ya que se publicó en enero de 2024.

“Lo que te puedo decir es que el libro va en paralelo al tsunami de la película. En otra escala, claro, porque la película son millones [de visualizaciones en Netflix]. No sé cuántos millones van, porque no quiero mentir los números”, dice el escritor, que también fue productor asociado en la película, aunque, como aclara “no en lo administrativo, solo en lo creativo”.

“Repito la frase de Jota [Bayona]: ‘Buena parte del mundo está dentro del avión, planteándose las mismas preguntas y los mismos dilemas’; y bueno, van al libro para rastrear desde otro ángulo”, comenta Vierci.

Vuelo a Hollywood

Vierci no sabe aún si irá a la gala de los Óscars, donde los ya fanáticos de la película esperan que Bayona y su cinta ganen al menos una de las dos estatuillas a las que fue nominada.

“No lo sé, porque no me corresponde a mí tomar esa decisión. Yo lo que estoy haciendo sí, que lo hablé con Bayona, es todo el trabajo necesario —creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo— para que la vea la mayor cantidad de votantes”, apuntó el escritor.

“El esfuerzo hasta el último día, eso lo estoy haciendo. Me paso todo el día en entrevistas, muchas a votantes en México y Estados Unidos. Hay muchos votantes de este lado del continente, no solo angloparlantes. Para mí hay que luchar hasta el último momento para que la vean”, agregó.

“Ya está en el radar bastante por la nominación, pero tienen que verla, porque muchas veces hay cierto prejuicio para lo hispanoparlante en el cine. Se considera de calidad inferior. Y bueno, basta ver este documental [La sociedad de la nieve: ¿Quiénes fuimos en la montaña?, publicado esta semana en Netflix] para ver lo que es el rigor y el profesionalismo con que se hizo esta película, con Bayona y su equipo. Gigantesco”, opinó el periodista.

Vierci comparte lo dicho ya por Bayona y critica ese “prejuicio contra lo hispanoparlante”, y dice que su objetivo, como hablante de la lengua en la que por primera vez se representa la historia en cines, y como Uruguayo, es que “se rompa”.

“No puede ser que el séptimo arte, como se le llama, tenga que estar en inglés para ser exitoso”, comenta el escritor, que dice que “ojalá”, La sociedad de la nieve sea la vengadora de Argentina, 1985 en la ceremonia del domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

