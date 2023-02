Viborita muerta: broma pesada de un niño y reacción de adulto generan debate en redes

Días atrás, sucedió en el barrio de Dix Hills, Long Island, Estados Unidos, uno de esos episodios que en tiempos anteriores a las redes sociales jamás hubieran trascendido más allá del vecindario. Sin embargo, el registro en video se hizo viral y suscitó un intenso debate en redes y en foros como Reddit.

En el registro se muestra el momento en el que un hombre ataca a un niño, lo derriba con violencia y le quita su celular, objeto que luego destruye arrojándolo también al piso.

12 Year Old Tiktok prankster throws a dead snake on a woman's car and gets Eliminated by her Husband...

Did the Husband go too far? pic.twitter.com/rDdJJd6fmI