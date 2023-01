Una joven se hace viral luego de sufrir absurdo accidente con las llaves de su coche

Curiosidades

Una joven canadiense tuvo que ser hospitalizada después de que la llave de un auto se le incrustara de forma insólita en el rostro.

Renée Lariviere, una mujer de 24 años residente en Sudbury, Canadá, salía de su apartamento para ir hasta un local de comida rápida y olvidó las llaves en casa. Desde la acera le pidió a una amiga que se las lanzara desde la ventana, y ese sencillo acto cotidiano tuvo un desenlace tremendo.

Se suponía que Renée atraparía la llave con las manos, y eso hizo. El objeto no impactó directamente en su rostro, sino que lo hizo luego de rebotar en su palma. La parte metálica de las llaves le pegó en el rostro, le atravesó la mejilla y quedó incrustada en su cara.

“Sentí presión y el golpe de las llaves en la cara, como si hubiera fallado en mi captura”, narró la joven en declaraciones recogidas por The New York Post. “Mi amiga me miró y dijo: ‘Oh, Dios mío, no te muevas’, y comenzó a entrar en pánico”, agregó.

La adrenalina aparentemente adormeció el dolor de Lariviere, y mientras su amiga la acompañaba lentamente al baño, ella creyó que estaba exagerando en su preocupación. Sin embargo, cuando se vio al espejo ella también experimentó pánico: la llave del auto emergía de su rostro, en medio de una fea herida.

Lo amiga de Renée llamó a una ambulancia y, tan pronto como llegó al hospital, le hicieron a la joven una tomografía computarizada y llamaron a un cirujano plástico para que le quitara la llave del auto y le cosiera la herida. El escaneo reveló que el objeto se había incrustado casi cuatro centímetros en su cavidad nasal, debajo del ojo.

“Había médicos que venían de diferentes departamentos para ver, porque no podían creerlo”, dijo Lariviere. “Uno me pidió permiso para tomar fotografías y mostrárselas luego sus alumnos. Era un médico de la sala de emergencias, por lo que estaba tratando de mostrarles que cualquier cosa podía pasar”, refirió.

Pese a la espectacularidad de la lesión, Renée se recuperó rápidamente y en su rostro no quedó cicatriz alguna. En contrapartida, su relato en TikTok del incidente se transformó en un fenómeno viral.