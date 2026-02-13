Curiosidades

Una fortuna en juego: hombre de 97 años lucha para que lo dejen casarse con su amante

Un popular refrán propone que la verdadera naturaleza de las personas aflora en situaciones específicas: “A tu pareja la conocerás en el divorcio, y a tus parientes en el reparto de una herencia”, expresa.

Sobre esto último, un anciano de 97 años residente en Singapur ha recibido una lección en carne y patrimonio propios. Sin embargo, no está dispuesto a dar el brazo a torcer.

En los últimos días, un tribunal de ese país declaró al nonagenario mentalmente apto, después de que su hijo intentara impedirle casarse con una mujer con la que mantiene una relación desde hace décadas.

El protagonista de esta extraña historia, cuyo nombre no ha sido revelado por los medios, se casó en 1950 y tuvo tres hijos con su esposa.

En 1971, y demostrando poca originalidad, cometió el solecismo de iniciar un romance extramarital con su secretaria, con la que incluso tuvo un hijo.

De acuerdo con lo informado por medios del sudeste asiático, la esposa sabía de la existencia de la amante, pero permaneció junto a su marido hasta que murió, en 2014. Dos años después, el hombre trajo a su amante a vivir con él, situación que fue tolerada a regañadientes por su familia. Pero el conflicto llegó a su punto álgido en 2021, cuando él anunció sus planes de casarse con ella.

Al enterarse de que su anciano padre planeaba volver a contraer matrimonio, su segundo hijo presentó una solicitud ante un tribunal de familia solicitando que se lo declarara legalmente incapacitado. Alegó que, como consecuencia de una caída sufrida en 2017, su padre había desarrollado demencia, ya no podía tomar decisiones y estaba siendo manipulado por su amante.

El anciano, propietario de una empresa química fundada en la década de 1960, modificó su testamento para excluir al demandante y al hijo de este, su propio nieto, y presentó una contrademanda exigiéndole la devolución de casi tres millones de dólares, además de otros activos de la empresa que estaban en sus manos. También intentó que desalojaran a su nieto de su vivienda como represalia por la demanda.

Las pruebas médicas realizadas en el marco de la causa demostraron que el anciano presentaba un leve deterioro cognitivo y pérdida de memoria a corto plazo debido a la edad, pero conservaba plena capacidad para tomar decisiones sobre matrimonio y bienes. Las grabaciones de audio presentadas como evidencia mostraron que estaba lúcido y plenamente consciente de sus acciones.

El juez Shobha Nair, encargado del caso, también señaló que, a pesar de sus afirmaciones sobre la demencia del hombre de 97 años, su hijo aprobó el nombramiento de su padre como director ejecutivo de la empresa en 2019, dos años después de sufrir la caída que supuestamente lo dejó incapacitado.

Así las cosas, el Tribunal rechazó la demanda, añadiendo que el anciano había estado involucrado con la misma mujer durante 50 años y que no había pruebas que sugirieran que la mujer lo engañó o explotó para apoderarse de sus bienes.

Sin embargo, el hijo desheredado apeló el fallo y presentó un nuevo recurso, situación que obliga a su padre a esperar para su boda un tiempo del que, dada su avanzada edad, quizá no disponga.