Tiempo libre

Una figura de la política española estuvo en Punta del Este: qué se sabe de su visita

Montevideo Portal

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó los primeros días del año en Punta del Este, donde, si bien buscó un bajo perfil, se la pudo ver junto a su pareja, Alberto González Amador, en un evento privado.

La dirigente del Partido Popular vacacionó algunos días alejada del frío del invierno europeo. De acuerdo con lo consignado por medios españoles, la pareja de Díaz Ayuso y Alberto González Amador apuntó a un inicio de año diferente de lo habitual, con días de playa y salidas por la noche alejadas del foco político en el que suele estar envuelta en España.

Uno de los eventos a los que concurrió fue el cumpleaños de la actriz mexicana Renata Notni, quien a su vez es pareja de Diego Boneta, el también actor mexicano que ganó reconocimiento internacional por protagonizar la serie biográfica de Luis Miguel.

La presidenta de la comunidad madrileña, que está en pareja desde 2020 y que mantiene un perfil discreto de su vida privada, todavía no ha compartido imágenes de este viaje. El novio de Díaz Ayuso, que es empresario, es investigado en España por fraude fiscal y falsedad documental.

De todos modos, este jueves tiene previsto retomar su agenda pública, y para eso viaja a Buenos Aires, donde se reunirá con el presidente argentino Javier Milei. La reunión será en la Casa Rosada.





Montevideo Portal