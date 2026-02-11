Inspiradoras

Tuvo el alta tras 20 días en CTI, lo recibieron con globos y dejó un positivo mensaje

Guillermo Dutra tiene 24 años, vive en la ciudad de Rivera y a fines del año pasado se graduó en Brasil como fisioterapeuta.

El mes pasado viajó al sur del país. Primero estuvo en Montevideo para validar la traducción de su título, y luego viajó a Punta del Este. Fue en el balneario esteño donde en la noche del 19 de enero sufrió un accidente que lo dejó al borde de la muerte.

Tras ser asistido en el lugar, se lo trasladó a Montevideo y luego fue derivado al sanatorio Casmer de la ciudad de Rivera.

Por fortuna, a pesar de su grave cuadro, Guillermo se recuperó, y, tras 20 días en CTI, fue dado de alta el pasado lunes. El momento se hizo viral, ya que familiares y amigos se concentraron en la puerta del centro asistencial y convirtieron la salida del joven en una emotiva fiesta.

Posteriormente, el joven fue entrevistado en el programa Entre nosotros, del canal digital Activa TV.

“Felizmente no recuerdo mucho del accidente”, dijo el joven, quien contó que el hecho ocurrió “en la costanera de Punta del Este” luego de “una noche de gira” junto a un amigo.

Sin embargo, Guillermo recuerda un detalle muy claro acerca del episodio: “iba sin cinturón de seguridad, de manera imprudente”.

En ese sentido, el joven es consciente de que en caso de haber usado el sistema de sujeción, su suerte pudo haber sido otra.

Por ello, encareció a todos, especialmente a los más jóvenes, a que adopten las precauciones que él no tuvo en su momento.

“Pónganse el cinturón de seguridad, es muy importante, no sean imprudentes. Piensen que tienen a alguien esperándolos”, dijo