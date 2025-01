Turquía: modelo dijo en X que quería acostarse con 100 hombres en un día y la arrestaron

Curiosidades

La modelo turca Ezra Vandan, popular en la plataforma Onlyfans, protagonizó en los últimos días una controversia que comenzó en redes sociales y luego pasó al mundo “real” y tuvo consecuencias muy concretas, como su arresto y el de su esposo.

En su cuenta de X, la joven de 22 años manifestó que estaba dispuesta a tener sexo con cien hombres en un mismo día, y que semejante hazaña sol sería el comienzo de una carrera en procura de batir récords sexuales.

"¡Mi objetivo es romper el récord, primero, en Turquía y luego en el mundo! Voy a empezar con 100 hombres en 24 horas", expresó la mujer.

HEDEFIM ÖNCE TÜRKIYE SONRA DÜNYA REKORU KIRMAK! 24 SAATTE 100 ERKEKLE BASLIYORUM. BASVURU VE DETAYLARI YAKINDA EKIBIMLE BIRLIKTE DÜZENLEYIP SIZLERE AKTARIYOR OLACAGIZ! pic.twitter.com/IC0fQEZTXp — SÜT (@acnoctem) January 14, 2025

El posteo de la joven se hizo viral y generó un debate acerca de la moral, la sexualidad, el trabajo sexual y otros asuntos, conversación en la que participaron miles de internautas y que acabó por llamar la atención de las autoridades locales.

Así las cosas, se emitió una orden de arresto contra ella y su esposo, Pedram Behdar Vandan. Según consigna el portal noticioso RT, ambos fueron retenidos en un hospital de la ciudad de Antalya y acusados de "obscenidad" y "resistencia para impedir el cumplimiento del deber". La acusación incluye el hecho de compartir “contenido pornográfico” proveniente de un sitio web que está prohibido en el país.

Las autoridades divulgaron también que la mujer, a pesar de su juventud, cuenta con cinco antecedentes penales, aunque no se detalló la naturaleza de sus delitos previos.

Tras recuperar la libertad, Ezra retomó el contacto con sus seguidores en redes sociales y se despachó contra las autoridades. La joven aseguró haber sufrido maltrato durante su arresto, criticó al gobierno por su intento de imponer “un estilo de vida” y reivindicó sus derechos.

Sürecin basindan beri bize iskence ettiler. Tekrar tekrar merdivenden inip çikardilar sürükleye sürükleye döve döve video çekmek için SOV yapcaklar ya sütü gözaltina aldik diye hatta sütü dövdük diye igrenç igrenç gülüyordunuz ya kendi aralarinizda yada videolarima fotograflarima… — SÜT (@acnoctem) January 17, 2025

"Puede que para ti yo no sea más que una puta, ero los derechos humanos, la ley y la justicia también se aplican a una puta”, argumentó.

"No tengo sexo a cambio de dinero, no ejerzo la prostitución. ¿Cómo puede el Estado interferir de esta manera en las decisiones de una mujer libre sobre su cuerpo? ¿No tiene cosas más importantes qué hacer?", escribió adjuntando una foto en la que se la ve semidesnuda. Según Ezra, esa foto fue tomada poco antes de su arresto y por uno de los agentes que la detuvieron, un hombre que no puso “mayor objeción” sobre su indumentaria en ese momento.

Además, agradeció las palabras de sus fans y pidió nuevamente su apoyo.

Her sey için tesekkür ederim https://t.co/bcgDAKY2kX dan ‘HERSEYIME’ ulasabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ?? pic.twitter.com/xKkW6YHTfL — SÜT (@acnoctem) January 18, 2025