Curiosidades

Tremendo momento: la malla del circo cayó y un tigre saltó hacia la platea

El pasado domingo, los asistentes a una función de circo en la ciudad rusa de Rostov del Don vivieron momentos de pánico.

La diversión se transformó durante el espectáculo de un domador. Durante el número, la malla metálica de la arena circense se vino abajo y —tal como se aprecia en las imágenes— un tigre aprovechó el momento para escapar y saltar en dirección a las graderías.

En ese momento, se produjo una comprensible reacción de pánico entre el público, especialmente en quienes estaban más cerca del animal, quienes huyeron en estampida.

?????? Tiger escaped and began leaping through the crowd during a circus performance in Rostov-on-Don, Russia pic.twitter.com/qIxiUhNpjP — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ) April 19, 2026

Un video grabado en el lugar mostraba al tigre moviéndose entre las filas de asientos, mientras algunos espectadores intentaban huir. Un segundo video captó a un entrenador intentando guiar al animal hacia una salida por las filas traseras vacías ante la mirada de familias con niños pequeños.

“Estimados visitantes, por favor, mantengan la calma o empeorarán las cosas”, se oía decir a un locutor por los altavoces del circo.

Finalmente, los domadores lograron introducir al tigre en un contenedor de transporte. Según informó el medio local Moscow Times, las autoridades de la ciudad no reportaron heridos entre los espectadores.

El Comité de Investigación, el máximo órgano de control de Rusia, anunció el lunes el inicio de una investigación penal por violaciones de las normas de seguridad.