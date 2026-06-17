Tras compleja enfermedad, falleció a los 35 años la emblemática actriz de “La llamada”

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Daveigh Chase, la actriz que le dio voz a Lilo en Lilo y Stitch y que aterrorizó a toda una generación como Samara Morgan en La llamada, murió el miércoles a los 35 años. Según informó Deadline, la causa fue una meningitis con complicaciones. Su pareja, Roy Hernández, confirmó el deceso al medio TMZ y precisó que Chase había ingresado a un hospital de Los Ángeles a principios de junio a raíz de un cuadro de desnutrición.

Antes del desenlace, Hernández había lanzado una colecta en GoFundMe bajo la consigna "ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz". En esa campaña explicaba: "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo". También agregó: "Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días".

La niña que conquistó Hollywood

Chase fue una de las figuras infantiles más populares del cine a comienzos de los 2000. Su gran salto a la fama llegó en 2002 cuando le puso la voz a Lilo Pelekai en Lilo y Stitch, la película animada de Disney que se convirtió en un clásico para toda una generación.

Ese mismo año también interpretó a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la aclamada película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del Óscar a mejor película animada. Y como si eso fuera poco, también en 2002 interpretó a Samara Morgan en The Ring, conocida como La llamada, la remake estadounidense de la japonesa Ringu, papel que le valió el premio a mejor villana en los MTV Awards.

A partir de ese arranque arrollador, Chase sumó trabajos en cine y televisión: apareció en Donnie Darko como Samantha Darko y tuvo uno de sus papeles más recordados en la pantalla chica con la serie Big Love de HBO. Todo hacía pensar que tenía Hollywood a sus pies.

Una vida que se complicó

Sin embargo, su carrera fue desmoronándose con el tiempo. Distintos episodios dejaron en evidencia que Chase atravesaba problemas con el consumo de estupefacientes. Uno de los más delicados ocurrió en febrero de 2017, cuando fue detenida por conducir un vehículo denunciado como robado. Según el reporte de la época, la actriz había llevado a un hombre a un hospital de Los Ángeles y lo abandonó allí; ese hombre murió por sobredosis. Chase nunca fue acusada formalmente por esa muerte, pero el episodio generó una enorme exposición mediática.

En agosto de 2018 fue arrestada nuevamente, esta vez por posesión de una sustancia controlada. Permaneció algunas horas detenida antes de pagar una fianza de US$ 1.000. Meses después, enfrentó cargos menores por posesión de medicamentos sin receta y tenencia de parafernalia vinculada al consumo de drogas. Sus últimas publicaciones en Instagram datan de 2017, y desde entonces nunca más fue vista en la pantalla grande.

Su pareja describió en GoFundMe que Chase había tenido "una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia" y que sufrió acoso escolar mientras buscaba seguridad y felicidad.

El video con Diddy que impactó en redes

En los últimos dos años, el nombre de Chase volvió a circular en las redes sociales por un video que la vinculó con el escándalo judicial de Sean Diddy Combs, quien fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión federal por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. En esas imágenes, Chase —siendo una niña— es invitada por Diddy a una fiesta posterior a los premios MTV de 2003, y su respuesta casi obligada de "sí" horrorizó al público en las redes. En otra imagen se ve al rapero acercarse a ella mientras daba un discurso, tomarle la mano y comenzar a acariciarla, lo que provoca que la joven se incomode y pierda el hilo. No se sabe si Chase sufrió algún tipo de acoso por parte del rapero, pero la actitud del adulto frente a la menor fue ampliamente repudiada.