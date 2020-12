Tras 20 años de litigio, justicia alemana prohíbe a panadero vender galletas de aserrín

Curiosidades

El artesano defendía el ingrediente como “un tradicional producto vegetal”. El tribunal no estuvo de acuerdo.

Un panadero alemán que vendió galletas de aserrín durante aproximadamente dos décadas, recibió recientemente una orden judicial para dejar de hacerlo, ya que la madera finamente molida se consideró "no apta para el consumo humano".

Un tribunal administrativo de la ciudad de Karlsruhe, en el suroeste de Alemania, ratificó la decisión de prohibir la venta de galletas hechas con aserrín, a pesar de la afirmación del productor de que eran un producto vegetal tradicional. El panadero, cuya identidad no se divulgó, trabajaba por correo y vendía sus galletas en todo el país.



En su defensa, el artesano recuerda que el aserrín figura como ingrediente en el envoltorio de sus productos, y que había notificado a la ciudad de Karlsruhe sobre su práctica en 2004, pero no recibió respuesta. Luego, en 2017, un examen de rutina de una muestra de galletas condujo a una prohibición de ventas que él luego impugnó en los tribunales.

"No se debe permitir que estas galletas entren en la cadena alimentaria porque no son seguras y, objetivamente, no se consideran aptas para el consumo humano", se lee en la decisión del Tribunal Administrativo Superior del Estado de Baden-Württemberg. En él, los jueces agregan que a pesar de la afirmación del panadero de que el aserrín era un ingrediente tradicional, en realidad "ni siquiera se usa en el sector industrial de alimentos para animales".

El tribunal argumentó que el aserrín se usa en diversas "aplicaciones técnicas, pero no figura en la lista de nuevos ingredientes comestibles aprobados por la Unión Europea. Los jueces agregaron que no había evidencia de ningún uso significativo de aserrín para el consumo humano, ni antecedentes de este como ingrediente seguro, pero el fabricante no estuvo de acuerdo.

El panadero afirmó que el aserrín "microbiológico" que usaba en sus galletas era un "producto a base de hierbas" similar al salvado y, por lo tanto, adecuado como sustituto de la harina. En cuanto al uso histórico del aserrín y otros subproductos de la madera en los alimentos, sostuvo que existen varios presentes, que se remontan al siglo XVIII.

Según el Instituto Cornucopia, en la década de 1700, los panaderos europeos comenzaron a usar aserrín en sus productos, como forma de reducir el costo y así atraer a más clientes.

"En algún momento, un molinero inteligente dijo: 'Oye, ¿y si combinamos la harina con aserrín?'", dijo el historiador de alimentos de Penn State Bryan McDonald al Instituto Cornucopia. "‘ Vendemos cosas por peso, y la gente realmente no tiene una buena forma de saber qué es harina y qué es aserrín "".

El usos de ese tipo de ingredientes fraudulentos nunca cesó del todo. En 2016 se encontró aserrín y otros ingredientes no aptos para consumo humano en varios alimentos en Estados Unidos. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio encargadas por Bloomberg Business ese año encontró pulpa de madera y celulosa en varias marcas de queso vendidas en ese país.