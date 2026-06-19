Tofeel presenta “Salud Mental”, su primer álbum, en Living Bar

El músico uruguayo Tofeel presentará este sábado 20 de junio su primer álbum de estudio, titulado Salud Mental, en una actividad con entrada libre que tendrá lugar en Living Bar.

Detrás del proyecto se encuentra Federico Tulbovitz, quien a través de diez canciones propone un recorrido íntimo por experiencias personales de los últimos años, con la intención de transformar esas vivencias en una herramienta de expresión y aceptación.

El trabajo combina influencias del rap drumless —un subgénero caracterizado por la ausencia de baterías tradicionales— con elementos de jazz, construyendo una propuesta musical que busca transmitir emociones y reflexiones vinculadas a la salud mental.

Un lanzamiento audiovisual

La presentación incluirá la proyección de un videoclip de aproximadamente 30 minutos de duración, concebido como una pieza audiovisual que acompaña el relato del álbum.

Las imágenes fueron filmadas en distintos puntos de Montevideo y el área metropolitana, entre ellos Ciudad Vieja, Parque Rodó y Ciudad de la Costa.

Según sus creadores, el proyecto busca reforzar visualmente el recorrido emocional planteado en las canciones y ofrecer una experiencia más amplia que la simple escucha del disco.

Música y reflexión

La actividad contará además con la participación del psiquiatra Eduardo Blengio, quien acompañará la presentación y aportará una mirada profesional sobre los temas abordados en el trabajo.

Tulbovitz explicó que Salud Mental representa una forma de canalizar sus sentimientos y compartir, sin filtros, experiencias personales que marcaron una etapa importante de su vida.

"Por más duro que sea, no se guarda nada", destacan desde la organización sobre el contenido del álbum.

Cuándo y dónde

La presentación se realizará el sábado 20 de junio a las 20:00 horas en Living Bar, ubicado en Juan Paullier 1050 esquina Hugo Prato.

La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través de RedTickets.

El álbum ya se encuentra disponible para escuchar en plataformas digitales como Spotify y YouTube bajo el nombre artístico Tofeel.