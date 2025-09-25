Teatro y misterio en el Castillo Pittamiglio: agenda completa de espectáculos

Noticias

Desde relatos de Edgar Allan Poe hasta espectáculos multimedia con hologramas, el Castillo Pittamiglio (Rambla Gandhi 633, casi 21 de Setiembre) ofrece una agenda diversa y cargada de misterio. Las funciones cuentan con descuentos por compra anticipada (2x1) y pueden adquirirse en boletería, por WhatsApp al 096205734 o a través de RedTickets.

Terror literario para adultos

Noches de Edgar Allan Poe

Una propuesta envolvente que revive los relatos más oscuros del maestro del horror, entrelazando su vida con sus cuentos más icónicos.

?? Duración: 70 minutos – ?? Entrada: $850 (2x$1250) – ?? +15 años

Divina Sangre

En una vieja casona, una escritora de misterio y dos personajes enigmáticos protagonizan una experiencia teatral intensa y perturbadora.

?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ?? +15 años

Jack. El destripador

La Londres de 1888 cobra vida en este thriller escénico que reconstruye los pasos del asesino serial más célebre.

?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ?? +12 años

Quiroga. Amor, locura y muerte

Un homenaje escénico al escritor uruguayo Horacio Quiroga, con pasajes de su vida y sus cuentos más intensos.

?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +12 años

Laberintum – El castillo siniestro

Un descenso al horror psicológico, donde la escenografía viva del castillo acompaña una historia de desesperación y miedo.

?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +15 años

Propuestas familiares y para niños

Hadas, piratas y fantasmas

Un viaje lúdico donde tres personajes mágicos buscan un tesoro escondido. Ideal para niñas y niños pequeños.

?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +3 a 10 años

Alquimia – El castillo cobra vida eterna

Una visita teatralizada con humor, historia y simbolismo, donde el castillo revela todos sus secretos.

?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ???????? Apta todo público

Visita guiada con el Mago Merlín y el Fantasmita del Castillo

Un recorrido encantador por pasajes secretos y leyendas del castillo, con personajes mágicos.

?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +3 a 10 años

Espectáculo multimedia

El Guardián de la Luz

Teatro, hologramas y realidad aumentada se combinan en un relato conmovedor sobre el amor, la historia y los secretos del castillo.

?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ???????? Apta todo público

Entradas y promociones

Entradas disponibles en RedTickets, boletería del castillo y por WhatsApp al 096205734.

Promoción 2x1 en compra anticipada (limitada y hasta agotar stock) abonando por transferencia o directamente en boletería.

(limitada y hasta agotar stock) abonando por transferencia o directamente en boletería. Horarios de boletería: martes a viernes de 11 a 17 hs, sábados y domingos de 15:30 a 19:30 hs.