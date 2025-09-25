Teatro y misterio en el Castillo Pittamiglio: agenda completa de espectáculos

Desde relatos de Edgar Allan Poe hasta espectáculos multimedia con hologramas, el Castillo Pittamiglio (Rambla Gandhi 633, casi 21 de Setiembre) ofrece una agenda diversa y cargada de misterio. Las funciones cuentan con descuentos por compra anticipada (2x1) y pueden adquirirse en boletería, por WhatsApp al 096205734 o a través de RedTickets.
Terror literario para adultos
Noches de Edgar Allan Poe
Una propuesta envolvente que revive los relatos más oscuros del maestro del horror, entrelazando su vida con sus cuentos más icónicos.
?? Duración: 70 minutos – ?? Entrada: $850 (2x$1250) – ?? +15 años
Divina Sangre
En una vieja casona, una escritora de misterio y dos personajes enigmáticos protagonizan una experiencia teatral intensa y perturbadora.
?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ?? +15 años
Jack. El destripador
La Londres de 1888 cobra vida en este thriller escénico que reconstruye los pasos del asesino serial más célebre.
?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ?? +12 años
Quiroga. Amor, locura y muerte
Un homenaje escénico al escritor uruguayo Horacio Quiroga, con pasajes de su vida y sus cuentos más intensos.
?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +12 años
Laberintum – El castillo siniestro
Un descenso al horror psicológico, donde la escenografía viva del castillo acompaña una historia de desesperación y miedo.
?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +15 años
Propuestas familiares y para niños
Hadas, piratas y fantasmas
Un viaje lúdico donde tres personajes mágicos buscan un tesoro escondido. Ideal para niñas y niños pequeños.
?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +3 a 10 años
Alquimia – El castillo cobra vida eterna
Una visita teatralizada con humor, historia y simbolismo, donde el castillo revela todos sus secretos.
?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ???????? Apta todo público
Visita guiada con el Mago Merlín y el Fantasmita del Castillo
Un recorrido encantador por pasajes secretos y leyendas del castillo, con personajes mágicos.
?? 60 minutos – ?? $700 (2x$1050) – ?? +3 a 10 años
Espectáculo multimedia
El Guardián de la Luz
Teatro, hologramas y realidad aumentada se combinan en un relato conmovedor sobre el amor, la historia y los secretos del castillo.
?? 60 minutos – ?? $800 (2x$1200) – ???????? Apta todo público
Entradas y promociones
- Entradas disponibles en RedTickets, boletería del castillo y por WhatsApp al 096205734.
- Promoción 2x1 en compra anticipada (limitada y hasta agotar stock) abonando por transferencia o directamente en boletería.
- Horarios de boletería: martes a viernes de 11 a 17 hs, sábados y domingos de 15:30 a 19:30 hs.
