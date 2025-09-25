Taller y visita guiada sobre arte Madí en homenaje a Carmelo Arden Quin

El sábado 27 de setiembre se realizarán dos actividades especiales dedicadas al arte constructivo y la figura de Carmelo Arden Quin, impulsor del movimiento Madí.
La jornada comienza a las 16:00 con el taller infantil “Juguemos con el arte Madí”, una propuesta lúdica y creativa para niñas y niños de 6 a 11 años, a cargo de Fabricio Guaragna del área educativa. A partir de un recorrido por la obra de Arden Quin, los participantes explorarán la geometría, el color y el espacio para crear su propia pieza Madí. La actividad tiene una duración de una hora y requiere inscripción previa (cupos limitados).
A las 17:00 se realizará la última visita guiada de la exposición “Carmelo Arden Quin, en la trama del arte constructivo”, también dirigida por Guaragna. La muestra revisa el legado del artista uruguayo y su papel clave en la vanguardia abstracta latinoamericana.
Ambas actividades tendrán lugar en la Sala 5, en el marco del cierre de la exposición dedicada a uno de los grandes referentes del arte concreto de la región.
