Shifters Marathon se corre este domingo en la rambla y el Parque Roosevelt

La Escuela de Patinaje de Velocidad Shifters organiza este fin de semana la Shifters Marathon, una jornada deportiva y recreativa que combinará competencia, feria y espectáculos en Montevideo y Canelones.

Agenda del evento

Sábado 20 de setiembre

16 a 19 hs: acreditaciones en Patinlandia.

Feria con stands deportivos y artesanos locales.

Domingo 21 de setiembre

07:00 hs: prueba de pista.

08:00 a 11:30 hs: carreras competitivas en la rambla.

11:30 a 15:30/16:00 hs: premiación en el Parque Roosevelt – Parque de los Derechos, con escenario, música en vivo, sorteos, premios y la participación de una cantante invitada.