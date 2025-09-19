Shifters Marathon se corre este domingo en la rambla y el Parque Roosevelt

La Escuela de Patinaje de Velocidad Shifters organiza este fin de semana la Shifters Marathon, una jornada deportiva y recreativa que combinará competencia, feria y espectáculos en Montevideo y Canelones.
Agenda del evento
Sábado 20 de setiembre
16 a 19 hs: acreditaciones en Patinlandia.
Feria con stands deportivos y artesanos locales.
Domingo 21 de setiembre
07:00 hs: prueba de pista.
08:00 a 11:30 hs: carreras competitivas en la rambla.
11:30 a 15:30/16:00 hs: premiación en el Parque Roosevelt – Parque de los Derechos, con escenario, música en vivo, sorteos, premios y la participación de una cantante invitada.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]