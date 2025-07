Shakira vuelve a Uruguay: fecha, lugar y precio de las entradas

Noticias

Shakira regresa a Uruguay tras años de ausencia para despedir la etapa latinoamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cita será el próximo 3 de diciembre en el Estadio Centenario, en lo que promete ser un show de proporciones históricas.

La gira, que ya convocó a más de 2 millones de personas en América Latina, es un fenómeno de ventas y crítica, con todas sus funciones agotadas y récords de recaudación global. Esta segunda y última fase en la región lleva por título Las Mujeres ya no Lloran: Estoy Aquí, en homenaje a la canción que marcó el despegue internacional de la cantante barranquillera.

“No quería irme sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir”, expresó la artista. La emoción en Uruguay es doble: Shakira no se presenta en Montevideo desde el año 2000, y su regreso ha sido largamente esperado por miles de seguidores.

Fechas de venta de entradas

Preventa exclusiva para clientes Itaú Personal Bank : del 8 de julio a las 10 a. m. hasta las 18 horas .

: del hasta las . Preventa general Itaú y Canjes Volar : desde el 8 de julio a las 18 horas hasta el 10 de julio a las 9:59 a. m .

: desde el . Venta general: comienza el 10 de julio a las 10 a. m.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

Ámsterdam y Colombes: $3.450

$3.450 Tribuna Olímpica Anillo 3: $3.450

$3.450 Tribuna Olímpica Anillo 2: $3.900

$3.900 Tribuna Olímpica Anillo 1: $4.500

$4.500 Platea Olímpica : $4.100

: $4.100 Campo general (de pie): $5.900

(de pie): $5.900 VIP Oro (de pie): $7.000

(de pie): $7.000 Gold Hot Ticket Package (incluye: una entrada C ampo VIP Oro C; ingreso anticipado exclusivo para entradas de campo; merchandising exclusivo VIP; credencial y lanyard conmemorativos; personal VIP en el lugar para asistencia): $14.522

(incluye: una entrada ingreso anticipado exclusivo para entradas de campo; merchandising exclusivo VIP; credencial y lanyard conmemorativos; personal VIP en el lugar para asistencia): $14.522 VIP Platino (de pie): $13.500

(de pie): $13.500 VIP Lounge Package (incluye: una entrada Campo VIP Platino A, acceso exclusivo al lounge VIP antes del show con aperitivos variados, dos tickets para bebidas —cerveza, vino o gaseosas—, decoración temática y música con los mejores hits de Shakira, merchandising exclusivo VIP; credencial y lanyard conmemorativos, oportunidad de comprar merchandising oficial antes del show y personal VIP en el lugar): $30.722

Cómo sacar entradas

Las entradas se venden por la página web de Red UTS (reduts.com.uy)

Un show de primer nivel internacional

La producción del espectáculo es impresionante:

Pantalla de 6,6 millones de píxeles , con 49 metros de ancho por 9,6 de alto .

, con . 14 vestuarios diferentes , creados por Zuhair Murad, Versace, Guarav Gupta y Jawara Alleyne , con joyería de Tiffany & Co.

, creados por , con joyería de 10 bailarines en escena y efectos visuales de última generación, incluyendo una Shakira en CGI .

en escena y efectos visuales de última generación, incluyendo una . Cada show moviliza más de 93 toneladas de equipamiento y un equipo humano de más de 150 personas de distintas nacionalidades.

Además, en cada ciudad, 100 fans tienen la oportunidad de ingresar al escenario junto con Shakira.