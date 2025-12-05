Shakira selló su pasaje histórico por Uruguay con dos Centenarios “sold out”

Cultura

Tras una noche en la que mostró todo su “empoderiamento” femenino y su poder sobre las tablas, la oriunda de Barranquilla demostró que vino al Estadio Centenario. Ese lugar histórico donde tantas proezas pasaron. Para erigirse como una de las mujeres en el panteón de las máximas leyendas.

Segundo “sold out”. No, chiquilines. No es chiste. La militante de los “Waka Waka” más radical demostró que dejó atrás su Colombia natal para convencer a todo el mapamundi que ella es ella: efectivamente, la diosa del pop latino. Casi yankee. Un espectáculo sintetizado al mayor estilo del rap soul de los 90. Pero mejorado. Pero caribeño. Pero que siempre quiere ir más lejos.

Si bien han pasado casi centenas en ese escenario que fue creado por los cien años de independencia de Uruguay. Y tanto hay que decir. Es innegable que Las Mujeres Ya No Lloran Tour, a menos, a números de volúmenes humanos, es el que más lejos llega. ¿Será el show que más influenció a nuestra música? No sabemos. ¿Será Marc Anthony prendido fuego? Evidentemente, es más. ¿Serán los tres shows de Paul McCartney? Quién sabe… Y sin embargo, hay algo indiscutible: nadie vendió más tickets que ella. El que lo discuta, ya calcula fuera de ese índice objetivo.

Durante casi dos horas por noche, Shakira entregó un espectáculo con una producción que incluyó 93 toneladas de equipo técnico, una pantalla de 49 metros de ancho y 20 metros de alto, que cuenta con 6,6 millones de píxeles. Una puesta en escena que cuenta con diez bailarines y múltiples cambios de vestuario durante el show. Puso la técnica anglosajona al uso del canto tropical y caribeño. No solo somos bachata: también somos Adele, Amy Winehouse, Joss Stone. O Annie Lennox. Por qué quedarse lejos y no mencionarla…

Algunos de los temas de “antología” que sonaron como una metralleta de hits: “Te Felicito”, “La Bicicleta” – edición original con Carlos Vives –, “Suerte”, “Acróstico”, “Los De La Intuición”, “Días de Enero”, ”La Tortura” o su astrológica bomba salida de Ramos Mejía, junto al enorme Bizarrap… cuidado, que “nadie te sal…pique”.

Un formato armado para 100000 personas, al menos, la mitad de la humanidad que llenó nuestro Maracaná contra Brasil en 1950. Pero realmente: muchos más. Un país se regodeó alrededor de una colombiana, que ya no quiere ser de un continente solo. Que quiere ser: de todo el mundo. Y más…