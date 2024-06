Serrano Abella por muerte de Pepe Guerra: “Estoy jodido, era parte fundamental de mi vida”

Cultura

Montevideo Portal

Para Walter “Serrano” Abella, uno de los más destacados periodista y comunicador del país, en particular del interior profundo y una voz ineludible para la gente de campo, hoy se “le fue un hermano de la vida”.

Abella fue amigo desde niño del este jueves fallecido José “Pepe” Guerra, exintegrante de una de las bandas de canto popular más emblemáticas de la historia de Uruguay: Los Olimareños.

En diálogo con Montevideo Portal, el comunicador de 82 años dijo que el excantante ya estaba mal, muy mal desde el pasado miércoles.

“Y, estoy jodido porque era parte fundamental de mi vida. Éramos muy amigos. De su casa me llamó y me dice: ‘adiós meco, murió Serrano. Adiós meco pelado, murió rubio Serrano. Chau, Bilbao, murió. Manuel y el Laucha murieron. Van conmigo, estoy acá. Creí que te iba a ganar”, contó Abella a Montevideo Portal.

Sobre la decisión anunciada por su familia de que no habrá velatorio ni ceremonia fúnebre pública a pedido del propio Pepe Guerra, Abella explicó: “Él siempre decía que no hay mejor sponnsor que la muerte. Y ahora, como no está él, no hay entierro, no hay un carajo. No hay nada, nada. Por eso lo pidió. Porque no quería sposonsorearse con su muerte. Éramos hermanos, amigos de niños, de niños, de toda la vida y nos pasábamos puteando”.

El comunicador publicó tras la muerte de su amigo en su cuenta de X una foto juntos de jóvenes y el siguiente texto de autoría del propio “Pepe” Guerra:

“Y se me va el corazón

y se me va y se me escapa

pal lugar donde ha nacido

y me recuerda la infancia.

Y me trae claritamente

nuestro barrio y nuestra casa:

¡Ay Olimar tu aire fresco

me seguirá donde vaya."

Compañero del alma...compañero”.

"Y se me va el corazón

y se me va y se me escapa

pal lugar donde a nacido

y me recuerda la infancia.

Y me trae clartmitamente

nuestro barrio y nuestra casa:

¡ Ay Olimar tu aire fresco

me seguirá donde vaya."

Compañero del alma...compañero. pic.twitter.com/Aq5DnYZHUl — Serrano Abella (@SerranoAbella) June 13, 2024

Comunicado de la familia

Por su parte, la familia de "Pepe" Guerra emitió un comunicado este jueves en el que informó que por pedido del excantante no habrá velatorio ni ceremonia fúnebre pública.

“Desde la familia cumplimos con el penoso deber de comunicar el fallecimiento de Pepe. En estricto apego a su voluntad no se realizará velatorio ni ceremonia fúnebre pública. Entendemos importante informar que Pepe desde hace un largo tiempo venía sosteniendo una dura y porfiada lucha contra el cáncer, al que de manera valiente enfrentó y venció. Tristemente su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y finalmente se fue en paz, en su casa y rodeado de sus seres queridos. De parte de sus familiares y amigos queremos agradecer las muestras de cariño brindadas en este momento y a lo largo de toda su vida. Tal y como Pepe lo expresaba, tanto sus restos como su guitarra, serán 'enmudecidas en la tierra musical donde él soñó'", expresaron.

Montevideo Portal