Se hizo el muerto para saber quién lo lloraría: sus amigos lo querían matar en serio

Baltazar Lemos, residente en Curitiba, Brasil, decidió averiguar cómo reaccionarían sus allegados en caso de que muriera. Y para ello no tuvo mejor idea que fingir su propio deceso. Finalmente se supo la verdad, pero eso no apaciguó la furia de algunos de los que fueron engañados en su buena fe.

El falso difunto trabaja como organizador de todo tipo de ceremonias, incluidos funerales, y quería saber quiénes irían a su velorio. Además, la broma surgió también como una forma original de adelantar el festejo de su cumpleaños número 60, que será el 29 de enero.

El pasado 10 de enero, Lemos publicó una foto en su Instagram y escribió: “Al comienzo de esta triste tarde nos dejó el comendador Baltazar Lemos. Pronto más información”. Esto sucedió al día siguiente de que publicara otra foto frente al hospital Albert Einstein, en São Paulo.

Un sobrino consultó al hospital en busca de información sobre su tío, pero se encontró con que no había sido ingresado al lugar. “El equipo me informó que no había ingresado ningún paciente con el nombre de Antônio Baltazar Lemos. Me dijeron que hubo otros casos en los que piratas informáticos invadían cuentas para, de alguna manera, realizar estafas a familiares y amigos. Todavía no he podido hablar con mi madre, pero todo hace pensar que no es más que un malentendido”, escribió Pedro Oliveira en la red social. En la misma página, decenas de personas lloraron la inesperada muerte del organizador.

En las publicaciones en redes, los allegados al falso difunto procuraban en vano conocer más detalles sobre el deceso de Baltazar, pero no obtenían más datos que el lugar del velorio y la hora en que comenzaría la ceremonia. Allí, en un salón decorado con coronas de flores y una mesa con varios arreglos, una voz similar a la de Baltazar comenzó a relatar la vida del hombre. Muchos pensaron que era una grabación y empezaron a llorar. En cierto momento se abrieron las puertas del altar y apareció el organizador, quien ofreció un discurso en el que intentaba justificar lo que había hecho.

Amigos y familiares que estaban allí escucharon el discurso, pero no entendieron la razón de semejante mentira, que los había sumido en la tristeza. Otros pensaron que la actuación fue divertida y no juzgaron a Baltazar. Al final, hubo una discusión entre algunos participantes y se vivieron momentos de confusión: algunos se enojaron y querían —paliza mediante— transformar la broma en realidad.

Un amigo del falso difunto, quien asistió al velorio, dijo en declaraciones al medio Banda B que se sintió mal al recibir la noticia de la supuesta muerte de su amigo.

“Tengo muchas ganas de matarlo. Eso no se hace. Lo quiero mucho, pero ese tipo de bromas no se hacen. Estaba enfermo, casi me da un infarto. Había personas en su Facebook que terminaron en el hospital. Cuando lo vea, lo primero que voy a hacer es darle una bofetada, si no quiero romperle una botella de champán en la cabeza”, dijo enojado.

Otra amiga de Baltazar, Rosecleia, también afirmó que no le gustó la broma.

“No me gustó. Lo pasé muy mal, como muchos otros. Tuve un ataque de pánico. Jugar con la muerte es muy serio, ha traspasado todos los límites”, se quejó.

Entrevistado por el portal noticioso UOL, Baltazar dijo que todo fue un intento por saber quiénes eran los “verdaderos amigos” que asistirían a su velorio. Días antes envió una invitación de cumpleaños para celebrar sus 60 años y ya tenía todo planeado.

“Tuve la idea hace cinco meses. Hice las invitaciones, las envié y antes de la fecha decidí hacer este episodio. La verdad es que quería saber quién iría realmente a mi velorio y no solo a mi cumpleaños”, dijo.

Contó asimismo que, una vez que se conoció el truco, fue atacado y ofendido, pero que no tenía intención de dañar a nadie. “No se lo dije a nadie, porque esperaba que saliera bien. No tenía intención de lastimar, ofender, causar ningún daño a nadie. De verdad pido disculpas a esta gente”, expresó.

En redes sociales la falsa muerte generó reacciones de rechazo, especialmente entre colegas de Baltazar. “Conseguiste lo que querías Baltazar, llamar la atención. En todos los grupos de fotógrafos hablando de tu ‘muerte’. Todos de luto. Que broma más ridícula. Creo que deberías tomarte una foto con todos los que lloraron tu supuesta muerte. No te conozco personalmente y espero no conocerte”, dijo la fotógrafa de eventos Michele Camillo en un comentario.

El fotógrafo Marcelo Ceccon dijo a UOL que antes de promover toda esta situación, descubrió que Baltazar dejó una carta en algunos medios de prensa, la que fue ignorada. En la carta relataba lo que iba a hacer como forma de celebrar su aniversario. La intención era saber quién asistiría al lugar. “Entonces se leyó esta carta y logramos resolver el caso, eso fue apenas ayer. En la misma carta dice que ni la familia sabía qué hacer. Lo compartí en los grupos para alertar a todos, porque varias personas estaban tristes y se sentían enfermos; cruel, tanto con sus compañeros como con su familia. Tiene una madre anciana, que usa silla de ruedas. Esta señora podía sufrir al punto de no poder soportarlo”, lamentó el profesional.

Regina Moraes, organizadora de eventos, lamentó el episodio y aclaró que ya no le interesa saber nada de su colega. “Lo conozco desde 2001. Me pareció horrible la historia. Pasé un día triste y el otro muy indignado. Para mí murió el 17, cuando me enteré de todo. Fue de muy mal gusto. No estoy de acuerdo, no me parece interesante. Ya no trabajaremos juntos”, dijo al citado medio.