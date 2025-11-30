Cultura

Se entregaron los Premios Morosoli a las figuras reconocidas de la cultura uruguaya

En la noche de este sábado se llevó a cabo en el Teatro Lavalleja de Minas la 29ª entrega de los Premios de la Cultura Uruguaya – Morosoli 2025, organizados por la Fundación Lolita Rubial. La ceremonia constituyó una de las instancias más significativas del calendario cultural del país, convocando cada año a referentes del arte, la ciencia y diversas áreas del quehacer nacional.

Morosoli de bronce

En lo que refiere a la categoría Artes Plásticas - Dibujo, fue distinguida Litir Olivera, mientras que André Hübener fue galardonado en Artes Escénicas - Teatro. En Letras, Tamara Silva Bernaschina fue destacada y Carolina Delisa fue distinguida por Periodismo Escrito. En Periodismo Televisivo, Guillermo Losa fue reconocido, mientras que en Economía Juan Xandri y en Ciencia y Tecnología Javier Brum fueron parte de las distinciones.

En tanto, se entregaron medallas en homenaje a personas fallecidas en los últimos dos años. Los distinguidos fueron José María Obaldía, Adrián Fernández, Fabián Cambiaso, Yamandú Marichal y Eduardo Errea Bouyat.

Por otro lado, el Morosoli de Oro fue entregado a Octavio Podestá.

Otros reconocimientos:

Morosoli de Plata:

Enrique Aguerre (Artes Plásticas - Artes Visuales)

Caren Perera (Artes Plásticas - Artes del Fuego)

María Elena Pérez Algorta (Artes Escénicas - Teatro)

Osvaldo Reyno (Artes Escénicas - Teatro)

Silvia Puentes de Oyenard (Letras - Poesía)

Margarita Heinzen (Letras - Narrativa)

Margarita González Rodríguez - Villamil (Música - Música Culta)

Fernando Yáñez (Música - Música Popular)

Rossana Taddei y Gustavo Etchenique (Música - Música Urbana)

Garo Arakelian (Música - Rock)

Óscar Vilas (Periodismo - Periodismo Escrito)

Romina Andrioli (Periodismo - Periodismo Radial)

Andrés Rega (Periodismo - Periodismo Radial)

Danilo Tegaldo (Periodismo - Periodismo Televisivo)

Leonardo Guzmán (Ciencias Jurídicas)

Marisa Bucheli (Economía)

Silvia Dutrénit Bielous (Ciencias Sociales - Investigación Histórica)

Miguel Serna Forcheri (Ciencias Sociales - Investigación Fundamental)

Selva Tabeira (Derechos Humanos)

Oswaldo Ernst (Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario)

Darío Fros Machado (Agropecuaria - Producción Agropecuaria)

Daniel Cal (Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria)

Guillermo Moyna (Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental)

Mariana Meerhoff (Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada)

Morosoli Institucional:

Museo RALLI, Punta del Este (Artes Plásticas)

Regionales y Bienal de Teatro del Interior, Asociación de Teatros del Interior (Artes Escénicas)

Coro Municipal de Colonia, Intendencia de Colonia (Música - Música Coral)

Centro Cooperativista Uruguayo, Área Hábitat (Arquitectura y Urbanismo)

Proyecto periodístico “Gigantes”, la diaria (Periodismo - Periodismo Escrito)

The Farra, Equipo de diseño y artesanas (Diseño - Diseño de Modas)

Red de Escritores y Creadores afrodescendientes de Uruguay (Promoción y Difusión Cultural)

Grupo de investigadores Impulsor de INIA (Agropecuaria)

Proyecto Uruguay SUB200, Universidad de la República (Ciencia y Tecnología)

Unidad Académica de Bioética, Facultad de Medicina Universidad de la República (Bioética)

