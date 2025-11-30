Se entregaron los Premios Morosoli a las figuras reconocidas de la cultura uruguaya

Montevideo Portal
En la noche de este sábado se llevó a cabo en el Teatro Lavalleja de Minas la 29ª entrega de los Premios de la Cultura Uruguaya – Morosoli 2025, organizados por la Fundación Lolita Rubial. La ceremonia constituyó una de las instancias más significativas del calendario cultural del país, convocando cada año a referentes del arte, la ciencia y diversas áreas del quehacer nacional.
Morosoli de bronce
En lo que refiere a la categoría Artes Plásticas - Dibujo, fue distinguida Litir Olivera, mientras que André Hübener fue galardonado en Artes Escénicas - Teatro. En Letras, Tamara Silva Bernaschina fue destacada y Carolina Delisa fue distinguida por Periodismo Escrito. En Periodismo Televisivo, Guillermo Losa fue reconocido, mientras que en Economía Juan Xandri y en Ciencia y Tecnología Javier Brum fueron parte de las distinciones.
En tanto, se entregaron medallas en homenaje a personas fallecidas en los últimos dos años. Los distinguidos fueron José María Obaldía, Adrián Fernández, Fabián Cambiaso, Yamandú Marichal y Eduardo Errea Bouyat.
Por otro lado, el Morosoli de Oro fue entregado a Octavio Podestá.
Otros reconocimientos:
Morosoli de Plata:
Enrique Aguerre (Artes Plásticas - Artes Visuales)
Caren Perera (Artes Plásticas - Artes del Fuego)
María Elena Pérez Algorta (Artes Escénicas - Teatro)
Osvaldo Reyno (Artes Escénicas - Teatro)
Silvia Puentes de Oyenard (Letras - Poesía)
Margarita Heinzen (Letras - Narrativa)
Margarita González Rodríguez - Villamil (Música - Música Culta)
Fernando Yáñez (Música - Música Popular)
Rossana Taddei y Gustavo Etchenique (Música - Música Urbana)
Garo Arakelian (Música - Rock)
Óscar Vilas (Periodismo - Periodismo Escrito)
Romina Andrioli (Periodismo - Periodismo Radial)
Andrés Rega (Periodismo - Periodismo Radial)
Danilo Tegaldo (Periodismo - Periodismo Televisivo)
Leonardo Guzmán (Ciencias Jurídicas)
Marisa Bucheli (Economía)
Silvia Dutrénit Bielous (Ciencias Sociales - Investigación Histórica)
Miguel Serna Forcheri (Ciencias Sociales - Investigación Fundamental)
Selva Tabeira (Derechos Humanos)
Oswaldo Ernst (Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario)
Darío Fros Machado (Agropecuaria - Producción Agropecuaria)
Daniel Cal (Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria)
Guillermo Moyna (Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental)
Mariana Meerhoff (Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada)
Morosoli Institucional:
Museo RALLI, Punta del Este (Artes Plásticas)
Regionales y Bienal de Teatro del Interior, Asociación de Teatros del Interior (Artes Escénicas)
Coro Municipal de Colonia, Intendencia de Colonia (Música - Música Coral)
Centro Cooperativista Uruguayo, Área Hábitat (Arquitectura y Urbanismo)
Proyecto periodístico “Gigantes”, la diaria (Periodismo - Periodismo Escrito)
The Farra, Equipo de diseño y artesanas (Diseño - Diseño de Modas)
Red de Escritores y Creadores afrodescendientes de Uruguay (Promoción y Difusión Cultural)
Grupo de investigadores Impulsor de INIA (Agropecuaria)
Proyecto Uruguay SUB200, Universidad de la República (Ciencia y Tecnología)
Unidad Académica de Bioética, Facultad de Medicina Universidad de la República (Bioética)
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]