Se analizan ofertas: acaudalado noble inglés busca esposa y ofrece algo más que su amor

Curiosidades

La vida amorosa de Sir Benjamin Slade, de 79 años, parece más un guion de una serie de comedia británica que una realidad. De hecho, incluso se ha convertido en un programa de televisión.

El baronet multimillonario, dueño de una propiedad de más de 500 hectáreas, es conocido por ciertas excentricidades, como mantener una reserva de su propio esperma que renueva cada pocos meses.

Esta semana, el magnate volvió a abocarse a la tarea de buscar esposa, labor a la que se ha dedicado de manera intermitente durante décadas. Su objetivo principal no es afectivo, sino lograr un heredero que continúe su linaje.

Poseedor del título de séptimo baronet de la Casa Maunsel, el más bajo en la jerarquía hereditaria británica, Slade ha recurrido a todos los medios posibles para encontrar una novia: anuncios en periódicos, cuentas de Tinder y apariciones en televisión. Ahora, ha vuelto a publicar una lista de requisitos curiosos, que no parecen contribuir mucho con su objetivo.

Por ejemplo, descarta de manera absoluta a candidatas que sean del signo de escorpio, lectoras del periódico The Guardian o mujeres provenientes de países que comiencen con la letra “I” o que tengan el color verde en su bandera.

En contrapartida, entre los requisitos considerados “deseables”, cita tener licencia de piloto de helicóptero, conocimientos jurídicos y, sobre todo, una diferencia de edad de tres a cuatro décadas, para asegurar que la futura esposa sea lo suficientemente joven como para quedar embarazada. Slade también declaró que no se opone a casarse con una mujer que ya tenga una hija en ese rango de edad.

“Si quieres un coche nuevo, consigues un coche nuevo, no un viejo cacharro”, cementó de manera gráfica y brutal en declaraciones al periódico The Independent.



Años de búsqueda

El baronet estuvo casado con Pauline Myburgh hasta 1991, pero el matrimonio terminó, según él, porque no podía lidiar con los 17 gatos de su exesposa. En 2021, Slade tuvo una hija mediante fertilización in vitro con la poeta estadounidense Sahara Sunday Spain. Dos veces estuvo punto de casarse con ella y en ambas ocasiones canceló la ceremonia. Luego de ambos desplantes, la mujer no quiso saber nada del millonario y este perdió todo contacto con la niña.

“Es increíble que, después de todo lo sucedido, siga hablando de querer tener hijos”, declaró Spain al Daily Mail, luego de enterarse de que el septuagenario había vuelto a la caza de pareja.

Para atraer candidatas femeninas, Sir Benjamin promete un salario anual de 50.000 libras (unos 60.000 dólares), además de vivienda y manutención, aunque reconoce tener dificultades económicas. Por ello, enfatiza que preferiría que su futura esposa tuviera su propio patrimonio. “Un poco de capital e ingresos serían útiles. ¡Una gran fortuna sería aún más útil!”, afirma en su lista de exigencias.

Según publica el periódico New York Post, la situación financiera actual del baronet es inestable. La Casa Maunsel, propiedad de la familia desde 1772, podría ser vendida a un grupo hotelero de lujo. Antaño rentable como sede de bodas y eventos, la mansión sufrió un grave impacto durante la pandemia, y ahora el baronet parece aún más decidido a encontrar a una “socia conyugal” que le ayude a preservar el apellido y el legado familiar.