Sandra Mihanovich fue declarada visitante ilustre: “Uruguay ocupa un lugar enorme en mí”

Cultura

Durante los últimos años, la Intendencia de Montevideo ha reconocido a diferentes personalidades de la cultura que visitan al país como visitantes ilustres. Patti Smith, Kevin Johansen, Liliana Herrero y Alessandro Baricco son algunos de los tantos nombres que recibieron el reconocimiento. Esta vez, la visita destacada, como tantas otras, llegó desde el otro lado del río: Sandra Mihanovich, quien se presentará en el Auditorio Nacional del Sodre el 16 de febrero, fue reconocida este miércoles.

Para la artista, “Uruguay ocupa un lugar enorme” en su vida, porque es “un paraíso” y recibe a sus compatriotas con “generosidad”, a todos: “A los groseros, a los maleducados”, destacó. Mihanovich recordó sus visitas al país en las que veraneó, cantó, comió asado en el Mercado del Puerto y otra en la que acudió al Festival de Cine de Punta del Este. “Más que ilustre es visitante querida, y es el mayor galardón que puede tener alguien que visita otro lugar”, dijo la artista, quien tiene amistades uruguayas.

“De repente llegué y sentí que todo era un enorme abrazo, que todo era una enorme manifestación de amor”, expresó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al reconocer a la artista, señaló: “Para las montevideanas y montevideanos es muy importante tener ejemplos. Puede haber grandes artistas, científicos, intelectuales que atesoramos. Pero cuando esa condición se incorpora a la condición humana, eso es una maravilla. Eso es un visitante ilustre”.

Cosse recitó a Mihanovich versos que conoce “desde pequeña”, que corresponden a Gabriel Celaya: “No es una poesía gota a gota pensada / No es un bello producto. No es un fruto perfecto / Son lo más necesario: lo que no tiene nombre”. Para la intendenta, “eso tiene que ver con una artista comprometida con lo mejor del ser humano”, algo que “requiere valentía y un trabajo de amor hacia la belleza y los demás”.

La argentina coronó la velada con una interpretación de la canción “Y hoy te vi”, que forma parte del disco Mateo y Trasante, lanzado en 1976 por Eduardo Mateo y Jorge Trasante.

Montevideo al 1780

En rueda de prensa, Mihanovich fue consultada sobre una de las casas donde pasó gran parte de su niñez en Buenos Aires, que estaba ubicada en Montevideo al 1780. “Nada es casual, todo se acomoda, la calle Montevideo 1780 era la casa de mi abuela, allí había un fondo y se generó mucha música de la familia Mihanovich”, recordó.