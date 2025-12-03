Cultura

Salió Spotify Wrapped 2025: Lo que hay de nuevo y los temas más escuchados en Uruguay

Al igual que cada diciembre, la empresa de streaming de música Spotify lanzó nuevamente su Wrapped, un resumen individual de cada usuario y las tendencias que estos mostraron a lo largo del año.

El resumen se puede encontrar en el inicio de la aplicación, ya sea en celular o computadora. Como todos los años, se detallan cuáles fueron los cinco artistas y temas más escuchados, además de la cantidad de minutos de reproducción y el género más escuchado.

Una de las nuevas adiciones en la edición de 2025 fue la edad del usuario según lo que escucha, llamada propiamente la “edad sonora”. También se agregó la Wrapped Party, una función similar al Jam que permite a varios usuarios escuchar sus temas más reproducidos en una sesión compartida.

En “Uruguay”, el artista más escuchado del año fue Bad Bunny. Los cinco temas más escuchados fueron "La Plena" de W Sound, "Amor de Vago" de La T y la M, "BAILE INoLVIDABLE" de Bad Bunny, "capaz (merengueton)" de Alleh y Yorghaki y "Tu jardín con enanitos" de Roze Oifical y Max Carra.

A nivel mundial, Bad Bunny fue el artista más escuchado, tras haber perdido dos años consecutivos con Taylor Swift. El artista había ganado cada año desde 2020 hasta 2022, y este año retomó su primer lugar gracias al álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que también se consegró como el álbum más escuchado del 2025.

La exganadora de 2023 y 2024, Taylor Swift, le siguió al puertorriqueño en segundo lugar, con 19.800 millones de reproducciones. Los puestos restantes para llenar el top 5 los ocuparon The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'APT.' de ROSÉ y Bruno Mars; 'Ordinary', de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.

Con información de EFE.

