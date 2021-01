Salesianos en defensa de jóvenes en la pandemia: “No podemos idealizar ni estigmatizar”

Noticias

Montevideo Portal

El comentario en muchas familias durante el verano fue la cantidad de fiestas clandestinas que se organizaron y las consecuencias que estas generan en el combate al coronavirus en nuestro país. Este martes los Salesianos de Don Bosco emitieron un comunicado en referencia a este asunto.

En primer lugar, dicen que se escucharon voces que prácticamente depositaron en los jóvenes la "culpabilidad sobre la situación en la que se encuentra nuestro país en la pandemia. Ante estas afirmaciones los Salesianos realizaron algunas reflexiones.

"Decía don Bosco que las y los jóvenes son 'la porción más delicada y preciosa de nuestra sociedad'. No podemos idealizar ni estigmatizar. Queremos recibir su vida así como viene: con las potencialidades y los límites de la vida de cada persona. Reconocemos, además, que nos encontramos con 'juventudes': diversidad de realidades que conforman un rico mosaico que se empobrece con cualquier generalización. No ayudan las miradas reduccionistas, que solo buscan culpables y que no nos comprometen en hallar soluciones", comienzan reflexionando.

Luego, indican que debemos reconocer que las juventudes manifiestan muchas realidades que atraviesan a nuestra sociedad. Además, según dicen, al ser menos propensos a la hipocresía o al ocultamiento en sus vidas, se evidencian situaciones y valores de nuestra sociedad explicita o implícitamente asumido. "El consumismo, el individualismo, la diversión irresponsable. ¿No podríamos como sociedad hacer más bien una autocrítica frente a estas realidades, que son de alguna manera un espejo, asumiendo primero las responsabilidades que nos tocan?", se preguntan.

"En 1854 llegó la epidemia de cólera a Turín, donde vivía don Bosco, quien con sus jóvenes salió a atender a todos los damnificados en ese desastre. Sabemos que hace más ruido un árbol que cae, que un bosque que crece: conocemos muchas realidades de jóvenes que han hecho una apuesta por divertirse responsablemente, por limitar el grupo con el que están en contacto estrecho, o que han decidido cuarentenarse al regreso de sus vacaciones para no poner en riesgo a sus abuelos. Capítulo aparte son las y los jóvenes que durante todo el año han colaborado en las ollas populares, o que semanalmente y de manera voluntaria realizan actividades educativo pastorales en muchos barrios de nuestro país y que han continuado acompañando a las familias, o en los más diversos servicios: forman parte de lo más positivo que ha emergido en este tiempo que ha sido difícil para todos, también para las juventudes, con las particularidades de su etapa vital. ¡Qué importante cuidar y ejercitar la empatía!", agregan.

Por otra parte, aseguran que es necesario "hacer parte a todas las juventudes" de un "pacto de confianza social" en la que están llamados a ser protagonistas. Los salesianos quieren que los jóvenes aporten para buscar implementar las estrategias basadas en evidencia científica que saben que nos harán sobrellevar este tiempo.

"Esperamos que este debate también reavive la búsqueda en común para que nuestra sociedad dé realmente oportunidades a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente entre las poblaciones que más sufren el fenómeno de la fragmentación social", reza el comunicado.

A pocos días del 31 de enero, fecha en que se festeja la fiesta de Juan Bosco, reafirmar su deseo y compromiso de aportar, a través de la educación, el crecimiento y el desarrollo de Uruguay.

Montevideo Portal