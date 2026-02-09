Tiempo libre

Ross Halfin se presenta en el MACA con una charla sobre la iconografía del rock

Ross Halfin, uno de los fotógrafos más influyentes de la historia de la música contemporánea, se presentará este martes en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) para brindar una charla abierta al público centrada en la construcción visual de la iconografía del rock.

La actividad, organizada por la Pablo Atchugarry Foundation, se desarrollará en el Teatro MACA y propone un recorrido por más de tres décadas de trabajo de Halfin, cuya mirada fue clave para retratar tanto los grandes momentos sobre el escenario como la intimidad de algunas de las bandas más influyentes del género.

Durante el encuentro, el fotógrafo británico compartirá las historias detrás de imágenes que se volvieron parte del imaginario del rock, con material vinculado a artistas y grupos como The Who, Led Zeppelin, Kiss, Guns N’ Roses, Iron Maiden, Metallica y Ozzy Osbourne, entre otros.

La charla será moderada por Dave Brolan, editor y curador especializado en fotografía musical y actual jefe editorial de RAP Publishing, quien aportará una mirada técnica y narrativa sobre la obra de Halfin y su impacto en la representación visual del rock.

Además del encuentro con el público, el MACA presentará una selección de obras del fotógrafo que permiten recorrer la evolución estética del género y el modo en que su lente contribuyó a consolidar la imagen pública de algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

La actividad se realizará el martes 10 de febrero, a las 18:30 horas, en el Teatro MACA. El acceso es con inscripción previa a través de Passline y los cupos son limitados.