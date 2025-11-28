Rosalía cautivó a los argentinos en Buenos Aires y cantó la canción de un uruguayo

La cantante Rosalía visitó Buenos Aires y revolucionó la capital porteña. Con encuentros con Emilia Mernes, Juliana Gattas y Soledad Pastorutti, la artista cautivó al público argentino en medio de una gira de prensa a casi un mes de haber lanzado su último disco, Lux.
Una de las apariciones de Rosalía fue en el jam Cindy Cats en el Microestadio de Ferro. Uno de los invitados del ciclo de improvisación fue Facundo Balta, quien mostró su emoción por ver a la artista catalana cantando su canción “Nadie ve”.
“La Rosalía cantándolo, ¿ustedes bien?”, escribió Balta en su cuenta de Instagram después de su actuación en Argentina.
La visita de la catalana al piso de Luzu también cautivó a los argentinos, sobre todo luego de su canto a dúo con Ángela Torres en vivo. La porteña, visiblemente emocionada después de compartir “La Perla”, le dijo: “¿Querés ser mi novia?”.
En su paso por Nadie dice nada, la Rosalía también bailó cumbia junto a Karina La Princesita.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]