Rosalía cautivó a los argentinos en Buenos Aires y cantó la canción de un uruguayo

La cantante Rosalía visitó Buenos Aires y revolucionó la capital porteña. Con encuentros con Emilia Mernes, Juliana Gattas y Soledad Pastorutti, la artista cautivó al público argentino en medio de una gira de prensa a casi un mes de haber lanzado su último disco, Lux.

Una de las apariciones de Rosalía fue en el jam Cindy Cats en el Microestadio de Ferro. Uno de los invitados del ciclo de improvisación fue Facundo Balta, quien mostró su emoción por ver a la artista catalana cantando su canción “Nadie ve”.

“La Rosalía cantándolo, ¿ustedes bien?”, escribió Balta en su cuenta de Instagram después de su actuación en Argentina.

La visita de la catalana al piso de Luzu también cautivó a los argentinos, sobre todo luego de su canto a dúo con Ángela Torres en vivo. La porteña, visiblemente emocionada después de compartir “La Perla”, le dijo: “¿Querés ser mi novia?”.

En su paso por Nadie dice nada, la Rosalía también bailó cumbia junto a Karina La Princesita.