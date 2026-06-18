Reportan que Luis Miguel está internado en Nueva York tras una intervención cardíaca

La salud del cantante mexicano Luis Miguel, de 56 años, mantiene en alerta a sus fanáticos, luego de reportes de un medio español según los cuales el artista permanece internado en un hospital de Nueva York tras una cirugía cardíaca.

La publicación realizada por la revista Semana aseguró que el artista evoluciona favorablemente.

“La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, ‘la evolución está siendo plenamente favorable’, lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente”, sostuvo el medio español.

El director de Semana, Jorge Borrajo, afirmó en diálogo con Telecinco que “planean darle el alta en los próximos días” y que el cantante lleva cerca de 15 días internado en el centro especializado en cardiología, según consignó Clarín.