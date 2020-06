Reapertura de Europa: ¿Cuándo puedes visitarla de nuevo? Una guía país por país

Noticias

La página de internet, que brinda consejos y recomendaciones para los viajes, Points Guy, realizó una lista de países para viajar una vez que se termine la pandemia por el COVID-19. Según destacan, no recomiendan viajar en tiempos de coronavirus, pero sí buscan que los lectores comiencen a pensar a dónde irían cuando bajen las restricciones.

"La mala noticia es que muy pocos países en Europa están abiertos a mucho turismo en este momento. La buena noticia es que algunos países se están abriendo lentamente de nuevo y más están brindando cronogramas sobre cuándo podría ser posible viajar nuevamente. De hecho, la mayoría de los países de Europa siguen limitando la entrada a ciudadanos y residentes legales de la UE hasta al menos el 15 de junio", destacan en su página web.

Esta guía resume el estado actual de cada país para viajes internacionales.

Armenia

Los armenios ahora pueden viajar libremente, ir a restaurantes y bares, y todas las empresas están reabriendo. Desafortunadamente, el número de casos de coronavirus parece estar aumentando.

Por el momento, las escuelas, centros comerciales, algunos restaurantes y bares y el transporte público permanecerán cerrados.

TPG no puede encontrar ninguna información sobre si los estadounidenses u otros viajeros internacionales pueden o no regresar a Armenia. El país cerró sus fronteras en marzo.

Austria

Se permitió la reapertura de las pequeñas tiendas en Austria el 14 de abril y todo el comercio está permitido desde el 1 de mayo. Los restaurantes podían abrir a partir de mediados de mayo y los hoteles el 29 de mayo. El gobierno austriaco ahora requiere prueba de limpieza salud en forma de una prueba negativa de SARS-CoV2 de biología molecular, que se aplica al pequeño número de terceros nacionales que pueden ingresar a Austria en este momento. El examen debe estar escrito en alemán o inglés y fechado dentro de los cuatro días posteriores a la fecha de salida del viaje.

Hubo informes de que no se permitiría viajar hasta que haya una vacuna, pero el gobierno se ha retirado de esa sugerencia.

El gobierno austriaco dice que tiene la intención de reabrir "cautelosamente" el sector turístico del país para los extranjeros este verano, pero los detalles son poco precisos y las únicas personas que probablemente puedan visitar al principio serían de países cercanos con bajas tasas de infección.

Bélgica

Bélgica prohibió todos los viajes internacionales al comienzo de la pandemia, según la Embajada de los Estados Unidos en Bélgica. Todos los viajeros a los que se les permite la entrada (hay restricciones estrictas) deben someterse a cuarentena durante 14 días. El país comenzó a aliviar su estricto cierre el 4 de mayo y continuará abriendo partes del país de manera gradual, pero el turismo no se encuentra entre las fases si se encuentra fuera del Área Schengen.

Si viaja dentro del área Schengen, tiene la posibilidad de pasar por Bélgica a partir del 15 de junio, cuando vuelvan a abrir todas sus fronteras a los países de la Unión Europea. Los viajes desde países fuera del área todavía están restringidos.

Croacia

Croacia se encuentra en medio de una lenta reapertura. El ministro de Turismo dice que el país lentamente comenzará nuevamente a acoger el turismo, pero no incluye a muchos turistas internacionales. Los ciudadanos de Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia ahora son bienvenidos con pocas restricciones.

Dinamarca

Dinamarca se convirtió en una de las primeras naciones europeas en anunciar un alivio lento de las restricciones. Las escuelas reabrieron a partir del 15 de abril, y algunas empresas también han reabierto. Los controles fronterizos permanecen en su lugar por ahora, y los líderes dicen que, si el país ve una escalada de infecciones, volverán a imponer restricciones.

Todavía existen restricciones de viaje, aunque Dinamarca también está abriendo el turismo con Alemania e Islandia.

Finlandia

Finlandia no acepta turistas y tiene estrictos controles fronterizos. Lentamente permitirá viajar a países en la zona libre de fronteras Schengen de Europa a partir del 14 de mayo, pero eso no incluye a los turistas. No está claro cuándo se permitirá reanudar el turismo. Finlandia ha tenido menos de 300 muertes.

Los vuelos solo llegan a tres aeropuertos donde se aplican medidas de distanciamiento social.

Francia

Algunas buenas noticias de Francia que han sido especialmente afectadas por el coronavirus: el presidente Emmanuel Macron dijo que el bloqueo estricto comenzará a terminar después del 11 de mayo y que se permitirá nuevamente viajar de una parte de Francia a otra.

El país se reabrirá lentamente con tiendas, escuelas y algunos mercados autorizados para reanudar los negocios. Francia aún requerirá máscaras faciales en el transporte público y las órdenes de trabajo desde casa seguirán vigentes durante al menos varias semanas más.

Alemania

En este momento, el turismo externo e interno de Alemania está prohibido. La canciller Angela Merkel se ha resistido a los llamados a reabrir ampliamente las fronteras de Alemania con el resto de Europa, pero el 13 de mayo se reabrieron tres puntos de control fronterizo en la frontera con Austria y Alemania, lo que permitió cierto tráfico transfronterizo.

Los estados ahora han comenzado a reabrir caso por caso y la frontera entre Alemania y Austria estará abierta para viajar el 15 de junio.

Grecia

Grecia está planeando un regreso completo para los turistas antes del 1 de julio, y CNN informa que la temporada turística se abrirá el 15 de junio con vuelos al Aeropuerto Elefherios Venizelos de Atenas (ATH). Todos los demás vuelos internacionales a Grecia se abrirán antes del 1 de julio.

Irlanda

Irlanda está en medio de una reapertura de cinco fases. Ahora está acelerando la reapertura de su economía. La cuarta y última fase de las restricciones de flexibilización comienza el 20 de julio.

Los hoteles, hostales, museos, galerías y restaurantes reabrirán a partir del 29 de junio.

Aun así, los extranjeros que llegan con la excepción de las personas de Irlanda del Norte deben autoaislarse durante 14 días.

Italia

A mediados de mayo, Italia anunció que volverá a abrir a los turistas el 3 de junio sin restricciones como la cuarentena a su llegada, sin embargo, algunas regiones pueden implementar sus propias restricciones. Solo se permiten los de la UE, el Reino Unido y Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano.

El 18 de mayo, se permitió la reapertura de museos, bibliotecas, tiendas y restaurantes bajo las reglas de distanciamiento social. Además, a los italianos se les permitirá viajar regionalmente antes de reabrir sus puertas al mundo.

Países Bajos

El país está en proceso de reapertura lenta, pero eso todavía no incluye a la mayoría de los turistas. Las empresas están reabriendo y a partir del 15 de junio se permitirá cierto turismo, pero eso no incluye a la mayoría del mundo. Los holandeses ni siquiera reciben visitantes de la cercana Suecia o del Reino Unido.

El primer ministro Mark Rutte dijo: "'El mensaje es que no queremos que los británicos y los suecos estén aquí en este momento. Si vienen, tendrán que pasar por cuarentena durante dos semanas ".

España

El 23 de mayo, el primer ministro Pedro Sánchez anunció que España recibiría a los turistas extranjeros a partir de julio.

"Les estoy anunciando que, a partir del mes de julio, la entrada de turistas extranjeros a España se reanudará en condiciones seguras", dijo Sánchez en una conferencia de prensa.

En el momento de la publicación, la entrada al extranjero no aplicará el requisito actual de cuarentena de 14 días, pero es probable que los estadounidenses no puedan visitar en esta primera fase de reapertura.

Reino Unido

El Reino Unido ha mantenido una política de fronteras abiertas. Alrededor de 15,000 pasajeros llegan a los aeropuertos del Reino Unido cada día. Eso ahora está cambiando.

A partir del 8 de junio, el Reino Unido implementará una política estricta que requiere que los viajeros que lleguen se autoaislen durante 14 días. Hay algunas exenciones, como las llegadas desde el Área de viaje común, incluida Irlanda, y las que realizan negocios médicos. El gobierno dijo que volvería a visitar el requisito de aislamiento cada tres semanas.

Varios aeropuertos en el Reino Unido ahora requieren que los viajeros usen mascarillas y guantes.