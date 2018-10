Rada se une a la Sinfónica en el auditorio Adela Reta para hacer un repaso por su carrera

Cultura

El cantautor Ruben Rada se unirá este viernes y sábado a 60 músicos de la Orquesta Sinfónica de Uruguay y llenará la sala Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta de candombe, jazz, rock and roll, samba y baladas para hacer un recorrido por su carrera.

El evento estará dirigido por la batuta de Diego Naser, que fue quien tuvo la idea del integrar la voz de "El Negro" Rada con los instrumentos de su elenco.

"La idea que tiene Naser es traer la música clásica al pueblo, es como fue en un principio. La música clásica se tocaba en el pueblo, se tocaba en las calles", dijo Rada a Efe y explicó que en su opinión Johann Sebastian Bach, con su improvisación en órgano, fue el creador del jazz y que el vals de Johann Strauss era la cumbia de aquella época.

Para el creador uruguayo de 75 años, el hecho de estar junto a una orquesta no significa que la improvisación no vaya a tener cabida en esta función.

"Creo músicas para que sean tocadas y también para que el músico improvise", anotó y sostuvo que esa es la razón por la que el concierto también contará con solos de piano, saxofón y clarinete.

Rada, que como es costumbre decoró su atuendo con piezas coloridas (como diversos pins o un gorro de pesca con estampado militar), señaló que cuando le dieron la noticia se "asustó" un poco.

"Me dije: 'A ver si estoy a la altura de hacer algo con la sinfónica'. Si pude haber tocado con todos esos músicos con los que toqué en el mundo, con Herbie Hancock, con Chick Corea, con Hugo Fattoruso, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento... Por qué no hacer esto sinfónico, cuando realmente yo de chico soñaba con cantar con una orquesta sinfónica", confesó.

Sus dos hijas, Julieta Rada y Lucila Rada, también se subirán al escenario para acompañar a su padre en un par de temas. Momento en que, según el compositor de 500 canciones, tendrá que bajar un par de tonos para cantar en mejor armonía.

Con respecto a los temas que compondrán este concierto, Rada adelantó (entonando los estribillos) que cantará el "Cacho muchacho"; "Mejor Me Voy", de Eduardo Mateo; o "Terapia de Murga".

"Voy a hacer un homenaje a Stevie Wonder y canto: 'Isn't She Lovely' y de Ray Charles canto: 'Keeps Georgia on my Mind'", añadió interpretando las conocidas estrofas.

En este recorrido por sus 40 discos tampoco podrían faltar sus temas más aclamados: "Candombe para Gardel" y "Muriendo De Plena".

"En las últimas canciones, estoy seguro de que la gente se va a parar, porque pasa siempre. Yo no voy a dejar a Rada aparte porque esté en un teatro cantando con la sinfónica. Yo voy a ser el mismo de siempre, lo que me va a ayudar es que voy a estar respaldado por grandes músicos y mi música va a sonar mucho más fina, mucho más importante", recalcó.

El percusionista considera que el material que ha creado, con los arreglos del productor Gustavo Montemurro y las indicaciones de Naser, es "hermoso" e "histórico".

"Ojalá se pudiera hacer un disco de esto, por ahora es difícil, porque son muchos músicos, es un estudio muy costoso. Por eso es que estoy preparando esa idea de, si no se pueda hacer eso, hacer 'Humano-Electro-Sinfónico'."

En este sentido, dijo que para crear este nuevo disco usará "la música electrónica de la computadora" junto con instrumentos reales, una mezcla que en su opinión suena muy realista.

"Pienso que este repertorio y los arreglos que tiene pueden ser algo que quede en la historia de la música uruguaya", concluyó el ganador de un Grammy Latino.

EFE