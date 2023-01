Quisieron que el año del conejo despidiera al del tigre, y la naturaleza hizo lo suyo

En el calendario chino el pasado 22 de enero fue la fecha de cambio de años, por lo que terminó el 2022 correspondiente al tigre y arribó el 2023, marcado por el conejo.

Ese día, los cuidadores del zoológico de Linfen, en la provincia china de Shanxi, decidieron hacer una representación viviente de la transición en la que participaría un ejemplar de cada uno de los animales mencionados. Cuando juntaron a un depredador y a una apetecible presa, el felino oyó el llamado de la naturaleza y respondió tal como era de esperar.

El video del episodio, que se hizo viral en la red social china Weibo, muestra el momento en que el cachorro de tigre, en brazos de un cuidador, se estira para apoderarse del indefenso conejito, con toda la intención de devorarlo.

Según informa Newsweek, los trabajadores del zoo lograron evitar un desenlace mortal y aprendieron la lección: no intentaron repetir la experiencia.

A zoo in China organizes a “handover ceremony” for going from the year of the tiger to the year of the rabbit ahead of the Chinese New Year.



The results can't have been entirely unexpected pic.twitter.com/8cfnv6ahWX