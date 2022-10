Queen lanza “Face It Alone”, canción redescubierta que cuenta con la voz de Freddy Mercury

Cultura

El tema se grabó durante las sesiones de la banda para el álbum The Miracle. May y Taylor la describen como “conmovedora” y “pequeña joya”.

Después de generar una enorme repercusión en los medios cuando los miembros de la mítica banda, Brian May y Roger Taylor, anunciaron por primera vez la noticia de que una canción de Queen redescubierta con Freddie Mercury estaba siendo considerada para su posible lanzamiento, el tema “Face It Alone”, llega como nuevo lanzamiento mundial.

La existencia de la pista fue revelada por primera vez por May y Taylor en una entrevista de radio de la BBC tras su aparición en el concierto Royal Jubilee de este año, en el que interpretaron la apertura con su actual cantante habitual, Adam Lambert.

Taylor la describió como "una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado”, con Brian May diciendo “es hermoso, es conmovedor”.

La llegada de la canción como sencillo lleva al lanzamiento de una nueva revisión del 13° álbum de la banda, The Miracle —el penúltimo de Queen en ser lanzado en vida de Freddie Mercury — que ahora estará disponible en una lujosa edición de 8 discos de “Queen The Miracle Collector's” en formato box set el próximo 18 de noviembre.

“Face It Alone” se grabó originalmente durante las históricas sesiones de la banda para ese álbum de 1988, un período prolífico en el que la banda grabó alrededor de 30 pistas, muchas de las cuales nunca se lanzaron, pero permanecieron entre las que no llegaron al álbum final. Se redescubrió cuando el equipo de producción y archivo de la banda regresó a esas sesiones para trabajar en la reedición del box set de The Miracle.

“Nos habíamos olvidado de esta canción”, admite Roger Taylor, “pero ahí estaba, esta pequeña joya. Un auténtico descubrimiento. Es una pieza muy pasional”.

El sencillo será la primera canción nueva con Freddie Mercury lanzada en más de 8 años. En el álbum Queen Forever de 2014, la banda incluyó tres temas nunca antes escuchados con Mercury, incluidos “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” y “There Must Be More to Life Than This”.

“Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar este track. Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro... sí, Deacy también está allí... trabajando en el estudio en una gran idea para una canción que nunca se completó... ¡hasta ahora!”, valoró May.