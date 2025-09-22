Presentan en Montevideo El poder de la cultura, libro sobre diplomacia cultural

Cultura

El próximo lunes 29 de setiembre a las 18:00 horas, en la Sala Marosa de la Intendencia de Montevideo, se presentará el libro El poder de la cultura – Teoría y práctica en el escenario internacional, de los académicos Nathalie Peter Irigoin y Facundo de Almeida, quien es asesor de la Cancillería en Asuntos Culturales. El evento tendrá lugar en el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo.

La presentación contará con la participación de María Lorente Estrada, directora de la Agence France-Presse en América Latina, y de Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y ex titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University (2021-2024), quien además es autor del prólogo.

Cultura y política exterior

Publicado por Penguin Random House Grupo Editorial, el libro plantea a la cultura como herramienta central de la diplomacia contemporánea, capaz de impulsar objetivos de política exterior, fortalecer la marca país y dinamizar la economía a través de exportaciones, turismo y empleo.

Los autores diferencian conceptualmente Diplomacia Cultural e Internacionalización de la Cultura, y ofrecen una metodología práctica para diseñar, implementar y evaluar estrategias en este campo. También destacan el rol del entorno digital como espacio clave para la proyección cultural y advierten sobre la necesidad de una coordinación estratégica frente a la creciente participación de actores no estatales.

Un clásico instantáneo

En su prólogo, Manfredi califica la obra como un “clásico instantáneo” para diplomáticos culturales, gestores, académicos y artistas interesados en entender la dimensión estratégica de la cultura en las relaciones internacionales:

“El Poder de la Cultura transita desde las teorías y conceptos hasta el manejo operativo de la internacionalización de la cultura. Reclama su conocimiento profesional como parte del corpus principal de las cancillerías”.

Los autores

Nathalie Peter Irigoin (Montevideo, 1986) es diplomática de carrera, con experiencia en organismos multilaterales y embajadas en Austria y Estados Unidos, y docente de internacionalización de la cultura en la Universidad de la República.

(Montevideo, 1986) es diplomática de carrera, con experiencia en organismos multilaterales y embajadas en Austria y Estados Unidos, y docente de internacionalización de la cultura en la Universidad de la República. Facundo de Almeida (Buenos Aires, 1974) es director del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de Montevideo, con posgrados en gestión cultural y museología, y asesor en asuntos culturales de la cancillería uruguaya.