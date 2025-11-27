Premios Manuel Oribe 2025: Linda Kohen y Carlos M. Fosatti recibieron Oro y Platino

Cultura

Con una ceremonia cargada de reconocimientos y referentes nacionales, se celebró este miércoles en Sarandí Grande (departamento de Florida) la 12ª edición de los Premios Manuel Oribe, distinción otorgada por la Comisión de Cultura del Partido Nacional a personalidades y colectivos que contribuyen de forma destacada a la cultura, el patrimonio y la identidad uruguaya.

La jornada contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el intendente de Florida, Carlos Enciso, el alcalde Maximiliano Ripoll, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, miembros del directorio y legisladores nacionales y departamentales. La conducción del evento estuvo a cargo del presidente de la comisión cultural, el comunicador Sergio Puglia, acompañado por Adela Dubra.

En esta edición fueron 18 las categorías premiadas, abarcando desde el arte plástico hasta la gastronomía, el deporte, el periodismo y las expresiones criollas. Los galardones Oro y Platino, máximas distinciones del evento, fueron otorgados respectivamente a la pintora Linda Kohen, destacada figura del arte uruguayo, y a artista Carlos María Fosatti.

Principales premiados 2025:

Danza : María Eugenia Martínez

: María Eugenia Martínez Música : Los Fatales

: Los Fatales Jóvenes sobresalientes : Vale Sulca

: Vale Sulca Investigación histórica : María Julia Burgueño

: María Julia Burgueño Mundo criollo : Comisión Patria Gaucha

: Comisión Patria Gaucha Artista plástico : Arotxa

: Arotxa Aporte al patrimonio : Schubert Flores

: Schubert Flores Gastronomía : Cuatro de Julia

: Cuatro de Julia Trayectoria periodística : Juan Martín Posadas

: Juan Martín Posadas Periodismo radial : Orlando Petinatti

: Orlando Petinatti Deporte : Felipe Klüver

: Felipe Klüver Teatro : Petru Valensky

: Petru Valensky Cine : A.C.A.U. – Facundo Ponce de León

: A.C.A.U. – Facundo Ponce de León Gestión Cultural : Graciela Rompani

: Graciela Rompani Emprendedurismo : Tranquera

: Tranquera Premio Oro : Linda Kohen

: Linda Kohen Premio Platino: Carlos María Fosatti