Por qué tu cafetera italiana de 4 tazas no alcanza para cuatro cafés completos

Muchos consumidores se sorprenden al estrenar una cafetera italiana de “4 tazas” y descubrir que apenas alcanza para llenar una taza grande. La confusión tiene una explicación sencilla: la medida de “taza” que usan los fabricantes no se corresponde con la de un desayuno habitual.
En Italia, el estándar es el espresso de unos 30 ml, y así se calculan las capacidades de las cafeteras. Según la tienda especializada madrileña @cafetearte, una cafetera de 4 tazas equivale en realidad a unos 190 ml en total, es decir, aproximadamente 47 ml por taza. En la práctica, eso se traduce en dos cafés de desayuno —o incluso en uno solo si se prefiere un café largo—.
Cómo calcular la cafetera adecuada
- 3 tazas ˜ 150 ml
- 6 tazas ˜ 300 ml
- 9 tazas ˜ 450–500 ml
La clave está en traducir esas medidas a tu consumo real:
- Si buscas preparar dos desayunos, mejor optar por una cafetera de 4 tazas en lugar de 2.
- Si lo tuyo son los mugs grandes, calcula siempre el doble: para cuatro vasos necesitarás una cafetera de 8 tazas.
Consejos para no equivocarte
- Piensa en tu café como lo tomas: ¿espresso corto, taza mediana o vaso grande?
- Revisa la capacidad en mililitros más que en “tazas”.
- Compra siempre una cafetera de mayor tamaño del que crees necesitar: evitarás quedarte corto y siempre puedes preparar menos.
Con información de Europa Press
