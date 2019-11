Pedro Grez complementa su trabajo con un libro de recetas

Videoentrevista

"Las recetas del método Grez", incluye un repaso de los fundamentos de su forma alimenticia más una completa guía de alimentos y recetas.

Esta vez, Pedro incorpora a Bárbara Leisinger, su compañera de vida y con quien dirige el Centro Grez. También se suma el Chef Yogui, hacedor de las recetas, practicante del método y "un genio de la cocina saludable".

Bajo la premisa de bajar el exceso de grasa corporal y poniendo énfasis en mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de la diabetes, Grez insiste en combatir algunos mitos con respecto a la alimentación y suma casos de éxito a su práctica.

Estuvo en Montevideo y volvió a conversar con nosotros.



Sinopsis de Las recetas del método Grez:

Este libro no es una nueva dieta, es un recetario para tu nueva vida. Disfruta de los platos que Mariano Garcés el "Chef Yogui", junto a Pedro y Barbara han preparado especialmente para ti. Ellos pusieron las sartenes a calentar para crear deliciosos platos que no solo te deleitarán, sino que también te permitirán llegar a tu talla deseada.

En Las recetas del Método Grez encontrarás desayunos, panes, postres, almuerzos, cenas, sopas y numerosos tips para que puedas eliminar el exceso de grasa (¡sin rebote!) y mejorar tus indicadores de salud. ¿Estás haciendo dieta y no sientes ninguna mejoría? Este libro puede ser el viaje que cambiará tu vida.

Sobre el autor



Pedro Grez es investigador por afición. Después de haber llegado a tener 30 kilos de sobrepeso, ser diagnosticado pre diabético y pronosticado diabético, decidió investigar cómo eliminar su exceso de grasa corporal y mejorar sus indicadores de salud. La experiencia lo llevó a escribir el libro Los Mitos Me Tienen Gord@ y Enferm@, del que vendió más de 40 mil unidades en apenas cuatro meses, y a crear el hoy reconocido Método Grez.

Desde fines del año 2016 ha participado activamente en programas de radio y televisión con el fin de difundir sus descubrimientos e invitar a las personas a mejorar su salud a través de la alimentación. Actualmente se dedica a difundir su mensaje transformador realizando asesorías y dando charlas en colegios, empresas e instituciones a lo largo del país.